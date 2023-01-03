《海納智見》自２０２２年１２月中旬以來市場持續調整，各大行業指數也跌幅明顯，不少

投資者擔心市場是否會持續走低；惟１０月底以來市場已經處在上升通道，近期下跌是階段性的

小調整，不改市場向上的大趨勢，本文將對此進行分析。



近期市場出現明顯調整，前期熱點行業率先回調。１２月以來市場逐漸步入調整，近日跌幅

更是明顯擴大。從各大寬基指數看，１２月以來先後開始下跌，上證綜指自高點最大跌幅為－

６﹒０％、滬深３００為－４﹒９％、創業板指為－６﹒５％。從行業層面看，這輪調整有先有

後，部分前期市場關注度較高的熱點行業最早開始調整，電新、汽車等高端製造行業、與國家安

全主題相關的軍工行業於１１月初即開啟震盪下跌，電子、計算機等行業於１１月下旬達階段性

高點後開始調整，１２月以來其他行業也陸續開始調整，如資源品中的煤炭、石油石化，以及前

期漲幅較大的地產鏈相關行業同樣下跌顯著。此外，受防疫政策優化和擴內需政策利好，消費板

塊整體表現較為抗跌。市場調整源於對疫情的擔憂和地產政策不及預期。當前中國宏觀經濟恢復

的基礎尚不牢固，經濟復甦過程中面臨來自供需兩側的多重挑戰，而近期疫情形勢仍然嚴峻複雜

、地產政策的預期落空對市場形成擾動，市場擔憂以上因素或對經濟復甦的節奏產生影響。



無論是長期還是短期視角下中國穩增長的需求仍迫切，而１２月１５日至１６日召開的中央

經濟工作會議已經釋放明顯的穩增長信號。１２月２０日國常會也提出實施穩經濟政策和接續措

施，推動重大項目建設和設備更新改造形成更多實物工作量。明年穩增長政策將持續發力，其中

財政政策是最大看點。隨著穩增長政策繼續加碼，有望推動宏微觀基本面回穩向上，預計２３年

國內實際ＧＤＰ同比增速將接近５％，對應６％的名義ＧＤＰ增速落實到Ａ股基本面，Ａ股營收

和盈利增速有望整體上行，預計２０２３年全部Ａ股歸母淨利潤同比增速有望達到１０－１５％

。１０月底以來市場已步入上升通道，當前只是上行期短暫的回撤，當前Ａ股基本面、資金面等

維度均出現積極變化，市場底部已過，正進入牛市初期的向上通道。



政策＋技術雙輪驅動，有望催化數字經濟行情展開。政策方面，近期數字經濟重磅政策陸續

出台，１２月１９日中共中央、國務院印發《關於構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意

見》，要求從數據產權、流通交易、收益分配、安全治理四方面初步搭建中國數據基礎制度體系

，這是數字經濟領域中重大戰略布局。技術方面，新一輪科技周期持續演進，中國數字經濟產業

蓬勃發展，正推動人工智能、量子計算等前沿技術突破和應用。數字經濟輻射硬體、軟體、服務

商等多產業，政策＋技術驅動下ＴＭＴ行業成長將加速，預計ＴＭＴ板塊２３年歸母淨利潤同比

增速有望達到２５％左右，在大類行業中增速最快且環比改善幅度最明顯。往後看，政策＋技術

驅動有望催化數字經濟行情展開。此外，恢復和擴大消費是擴內需重要抓手，消費基本面有望逐

漸改善。



風險提示：疫情擾動影響經濟復甦。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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