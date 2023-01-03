《經濟通通訊社３日專訊》上證１８０指數半日升０﹒２１％，報８２４６﹒０２點，上證

３８０指數半日升１﹒１６％，報５６５１﹒５點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３５﹒６１億元，賣盤超買盤，

淨流出１５﹒６１億元。

外資早段急流走，半日已從陸股通流出逾１０億元。白酒股震盪走低，山西汾酒

（滬：６００８０９）急跌２﹒６％，金徽酒（滬：６０３９１９）挫３﹒１％，迎駕貢酒

（滬：６０３１９８）齊跌３﹒１％，口子窖（滬：６０３５８９）跌２﹒９％。水井坊

（滬：６００７７９）跌２﹒６％，金種子酒（滬：６００１９９）跌２﹒６％。

中國新冠疫情導致各地退燒藥、抗病毒藥物等藥品短缺。內地上周五（３０日）加大新冠藥

物供應，默沙東的新冠治療口服藥莫諾拉韋膠囊獲中國藥監局批准進口註冊。新冠藥股走勢強勁

，華潤雙鶴（滬：６０００６２）飆８﹒６％，步長製藥（滬：６０３８５８）漲２﹒８％，上

海醫藥（滬：６０１６０７）升１﹒４％。

內地疫情放鬆後的首個假期結束，旅遊出行人數恢復疫情前四成，旅遊、民航板塊早段走低

，旅遊板塊早段領跌大市，曲江文旅（滬：６００７０６）跌６％，天目湖

（滬：６０３１３６）跌４﹒５％；民航板塊回吐，春秋航空（滬：６０１０２１）跌２﹒８％

，東航（滬：６００１１５）跌近２％，國航（滬：６０１１１１）跌１﹒７％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

