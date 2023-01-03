《經濟通通訊社３日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒５％，報８２６９﹒４６點，上證

３８０指數收升１﹒４７％，報５６６９﹒１７點。

國內三大電訊商ＡＨ領漲，Ａ股聯通（滬：６０００５０）漲停，中國移動

（滬：６００９４１）升６﹒３％，中國電信（滬：６０１７２８）升３﹒８％。中信証券此前

分析，通信運營商是國企改革的標桿行業，三大運營商治理能力及競爭力持續增強，符合中國特

色國企現代公司治理、市場化機制運營等導向。

外資急流走，白酒股震盪走低，山西汾酒（滬：６００８０９）急跌３﹒２％，金徽酒

（滬：６０３９１９）挫逾３％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）齊跌３﹒１％，口子窖

（滬：６０３５８９）跌２﹒９％。水井坊（滬：６００７７９）跌２﹒２％，金種子酒

（滬：６００１９９）跌１﹒４％。

中國新冠疫情導致各地退燒藥、抗病毒藥物等藥品短缺。內地上周五（３０日）加大新冠藥

物供應，默沙東的新冠治療口服藥莫諾拉韋膠囊獲中國藥監局批准進口註冊。新冠藥股走勢強勁

，華潤雙鶴（滬：６０００６２）漲停，步長製藥（滬：６０３８５８）漲２﹒８％，上海醫藥

（滬：６０１６０７）升１﹒６％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

