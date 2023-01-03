《經濟通通訊社３日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒５％，報８２６９﹒４６點，上證
３８０指數收升１﹒４７％，報５６６９﹒１７點。
國內三大電訊商ＡＨ領漲，Ａ股聯通（滬：６０００５０）漲停，中國移動
（滬：６００９４１）升６﹒３％，中國電信（滬：６０１７２８）升３﹒８％。中信証券此前
分析，通信運營商是國企改革的標桿行業，三大運營商治理能力及競爭力持續增強，符合中國特
色國企現代公司治理、市場化機制運營等導向。
外資急流走，白酒股震盪走低，山西汾酒（滬：６００８０９）急跌３﹒２％，金徽酒
（滬：６０３９１９）挫逾３％，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）齊跌３﹒１％，口子窖
（滬：６０３５８９）跌２﹒９％。水井坊（滬：６００７７９）跌２﹒２％，金種子酒
（滬：６００１９９）跌１﹒４％。
中國新冠疫情導致各地退燒藥、抗病毒藥物等藥品短缺。內地上周五（３０日）加大新冠藥
物供應，默沙東的新冠治療口服藥莫諾拉韋膠囊獲中國藥監局批准進口註冊。新冠藥股走勢強勁
，華潤雙鶴（滬：６０００６２）漲停，步長製藥（滬：６０３８５８）漲２﹒８％，上海醫藥
（滬：６０１６０７）升１﹒６％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
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