《經濟通通訊社３日專訊》深證成指半日升０﹒５５％，報１１０７６﹒６４點，深證中小

創新指數半日升２﹒０７％，報２２７５﹒７６點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１３﹒２６億元，用６﹒７４億

元或１﹒３％。

內地新能源汽車購置補貼政策已於２０２２年１２月３１日終止，這意味著今年１月１日之

後車企將無法再享受新能源車補貼，將對車企帶來每輛車０﹒４８－１﹒２６萬元的影響。一些

車企開始順勢漲價。新能源汽車股走低，億緯鋰能（深：３０００１４）跌０﹒８％，三花智控

（深：００２０５０）跌１﹒８％。

內地新冠疫情仍未緩和，民眾恐慌盲搶藥，從連花清瘟膠囊到新冠特效藥再到普通感冒藥，

通通照搶不誤，而最新爭搶的藥物竟然有止瀉效用的「蒙脫石散」。相關概念股暴漲，康芝藥業

（深：３０００８６）、仟源醫藥（深：３００２５４）飆２０％漲停，易明醫藥

（深：００２８２６）升一成漲停。

遠程辦公概念股今早造好，夢網科技（深：００２１２３）、二六三（深：００２４６７）

升一成漲停，彩訊股份（深：３００６３４）升８﹒１％，神州數碼（深：００００３４）抽升

７﹒５％，東方通（深：３００３７９）升７﹒４％，星網銳捷（深：００２３９６）漲逾３％

，博彥科技（深：００２６４９）升３﹒１％，視源股份（深：００２８４１）升２﹒１％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

