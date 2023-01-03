《經濟通通訊社３日專訊》深證成指今日收升０﹒９２％，報１１１１７﹒１３點，深證中
小創新指數收升２﹒８％，報２２９２﹒０２點。
蒙古額爾德尼斯塔奔陶勒蓋有限公司執行董事長表示，從２月１日起將以邊境價格出售煤炭
，料可為其收入增加４２億美元。然而，此舉也可能引發中國買家或集體抗議，煤炭股今日表現
向好，美錦能源（深：０００７２３）揚１﹒３％，電投能源（深：００２１２８）升０﹒３％
。
內地新能源汽車購置補貼政策已於２０２２年１２月３１日終止，這意味著今年１月１日之
後車企將無法再享受新能源車補貼，將對車企帶來每輛車０﹒４８－１﹒２６萬元的影響。一些
車企開始順勢漲價。新能源汽車股走低，億緯鋰能（深：３０００１４）跌０﹒５％，三花智控
（深：００２０５０）跌１﹒９％。
內地新冠疫情仍未緩和，民眾恐慌盲搶藥，從連花清瘟膠囊到新冠特效藥再到普通感冒藥，
通通照搶不誤，而最新爭搶的藥物竟然有止瀉效用的「蒙脫石散」。相關概念股暴漲，康芝藥業
（深：３０００８６）、仟源醫藥（深：３００２５４）飆２０％漲停，易明醫藥
（深：００２８２６）升一成漲停。
深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）
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