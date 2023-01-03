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AH股新聞

03/01/2023 09:54

《Ａ股焦點》新能源車國補結束，車企開啟漲價潮，長汽Ａ挫３％

　　《經濟通通訊社３日專訊》內地新能源汽車購置補貼政策已於２０２２年１２月３１日終止
，這意味著今年１月１日之後車企將無法再享受新能源車補貼，將對車企帶來每輛車０﹒４８－
１﹒２６萬元（人民幣．下同）的影響。一些車企開始順勢漲價。
　　新能源汽車開盤走低，長城汽車（滬：６０１６３３）挫２﹒８％，億緯鋰能
（深：３０００１４）跌２﹒１％，三花智控（深：００２０５０）跌１﹒９％，比亞迪
（深：００２５９４）跌１﹒７％，長安汽車（深：０００６２５）跌１﹒４％，寧德時代
（深：３００７５０）跌１﹒１％，上汽集團（滬：６００１０４）跌１﹒１％，廣汽集團
（滬：６０１２３８）跌０﹒５％。
　　比亞迪宣布，自１月１日起，比亞迪對相關車型官方指導價進行正式調整，上調幅度為
２０００－６０００元不等。新價格於１月１日零時起生效，在此之前支付定金簽約的客戶不受
此次調價影響。
　　奇瑞新能源官方發布消息，小螞蟻和無界Ｐｒｏ兩款車型進行調價，其中小螞蟻車型原售價
７﹒３９－９﹒４萬元，調價後售價７﹒９９－１０﹒３萬元，漲價幅度為４０００－９０００
元。
　　與此同時，特斯拉非但沒漲價，還在元旦期間推出「新年大禮包」。在１月１日至２月２８
日，用戶購買Ｍｏｄｅｌ　３和Ｍｏｄｅｌ　Ｙ並完成交付，就能享受限時交付激勵６０００元
；如果選擇特斯拉合作保險機構相應車險，可在６０００元基礎上，再享４０００元限時保險補
貼，合計補貼達到１００００元。（ｊｔ）

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