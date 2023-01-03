《經濟通通訊社３日專訊》蒙古額爾德尼斯塔奔陶勒蓋有限公司執行董事長表示，從２月１

日起將以邊境價格出售煤炭，料可為其收入增加４２億美元。截至今天，該公司一直以坑口價出

售煤炭。買方在煤礦坑口直接裝載自己購買的煤炭，自己負責運輸，自己決定用誰的車輛進行運

輸。

蒙古國以邊境價格出售煤炭，將為蒙古帶來多個效益，包括價格上漲，出售增加；使運輸費

用保持在合理水平；與鐵路和口岸建設相結合；增加外匯儲備；國家預算的稅費收入將增加。

然而，此舉也可能帶來以下後果。一是中國包頭鋼鐵廠和其它個人買家等約１７０個買家可

能集體對此決定進行抗議；二是高價購買重型卡車、背負風險的運輸人員將可能進行抗議；三是

現有２２０００名註冊運煤司機已超出需求。

滬深煤炭股目前表現向好，淮北礦業（滬：６００９８５）漲２﹒５％，中煤能源

（滬：６０１８９８）升１﹒９％，華陽股份（滬：６００３４８）升１﹒７％，中國神華

（滬：６０１０８８）升１﹒５％，美錦能源（深：０００７２３）揚０﹒９％，潞安環能

（滬：６０１６９９）升０﹒６％，晉控煤業（滬：６０１００１）升０﹒６％，陝西煤業

（滬：６０１２２５）升０﹒１％。（ｊｔ）

