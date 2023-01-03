《經濟通通訊社３日專訊》貴州遵義市最大城投平台遵義道橋過去兩年多次出現債務違約問

題，引發外界對城投公司資不抵債的擔憂，但由於城投公司背靠地方政府的特殊關係，城投公司

的流動性金身仍然未破。

遵義道橋於去年１２月３０日公告，稱該公司與各銀行類金融機構友好平等協商，基本明確

相關重組安排，並將於近期完成簽署相關補充協議，對約１５５﹒９４億元（人民幣．下同）的

巨額存量銀行貸款進行重組。根據公告，銀行提供的重組方案十分「友好」，展期期限竟長達

２０年，且前十年僅付息不還本，第十一年才開始分期還本，不過年利率則從３％調升至

４﹒５％。

遵義道橋稱公司是按照市場化、法治化原則積極探索研究貸款重組工作，而之所以獲得相當

優惠的展期方案，是「有賴於相關金融機構的理解和支持」。而有內媒引述債券行業人士直言，

個人投資者肯定無法接受這種展期安排，但機構資金展期多久也無所謂。去年６月遵義市政府成

立了金融工作領導小組，被外界認為其負責化解遵義道橋的債務問題。



＊融資過度投資低效，為城投流動性困境主因＊



遵義道橋的控股股東為遵義市國資委，持股比例１００％，實際控制人為遵義市政府。儘管

城投公司的主營業務是基建工程建設，但很多時候城投公司成為了地方政府的融資工具，債務類

型甚至包括表外融資，地方政府為城投公司融資鋪開了綠色通道，但這也為城投公司過度融資埋

下定時炸彈。

事實上，國資城投平台要負責興建及營運部分難以盈利的城市基建，包括舊區改造、補路修

橋、安裝路燈等，盈利難以保證，若沒有地方政府支持則還款能力成疑。就以遵義道橋為例，該

公司去年上半年虧損２﹒８６億元，營收同比大跌３６％至６﹒７３億元，佔其存量銀行貸款額

的不到５％，有自媒體分析，遵義道橋需要債務重組的原因，是年初至今遵義市土地出讓收入下

滑，導致付息壓力劇增，而本質則是遵義市無效政府投資過多。（ｅｙ）

