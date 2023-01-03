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AH股新聞

03/01/2023 11:47

《神州能源》今年首批成品油出口配額向四央企下發，按年增４９％

　　《經濟通通訊社３日專訊》行業資訊公司金聯創今日稱，今年首批中國成品油出口配額近日
下發，包括中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）、中石化（００３８６）
（滬：６０００２８）等四家央企共計獲得１７０６萬噸，同比上漲４９％。
　　分企業看，中石油獲得５９６萬噸，同比上漲４２％；中石化７４１萬噸，同比上漲７２％
；中海油（００８８３）（滬：６００９３８）１７６萬噸，同比上漲４９％；中化１９３萬噸
，同比上漲９％。（ｗｌ）

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