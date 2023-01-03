《經濟通通訊社３日專訊》行業資訊公司金聯創今日稱，今年首批中國成品油出口配額近日

下發，包括中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）、中石化（００３８６）

（滬：６０００２８）等四家央企共計獲得１７０６萬噸，同比上漲４９％。

分企業看，中石油獲得５９６萬噸，同比上漲４２％；中石化７４１萬噸，同比上漲７２％

；中海油（００８８３）（滬：６００９３８）１７６萬噸，同比上漲４９％；中化１９３萬噸

，同比上漲９％。（ｗｌ）

