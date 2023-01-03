《經濟通通訊社３日專訊》路透根據中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）公布的中間價測算，

ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數周二較上日微跌０﹒０１％至９８﹒６６，而舊版的權重計算的指數

為９８﹒６５，二者相差不大；ＳＤＲ籃子指數微升至９６﹒１４，舊版權重計算的ＳＤＲ指數

為９６﹒１２，差距亦很小；ＢＩＳ籃子指數微升至１０３﹒７３。

中國外匯交易中心上周五（１２月３０日）表示，計劃根據《ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數貨

幣籃子調整規則》，調整ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數和ＳＤＲ貨幣籃子人民幣匯率指數的貨幣籃

子權重。新版ＣＦＥＴＳ貨幣籃子中美元權重為０﹒１９８３１１３（舊版為０﹒１９８８）；

新版ＳＤＲ貨幣籃子中美元權重為０﹒４９４５２８０４（舊版為０﹒４６８５），兩大指數的

美元權重均獲調降。保持ＢＩＳ貨幣籃子和權重不變。新版指數自２０２３年１月１日起生效。

２０２２年ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數累計下跌３﹒７１％，ＳＤＲ籃子指數跌４﹒２５％

，ＢＩＳ指數跌２﹒８０％。（ｗｌ）

