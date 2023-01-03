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AH股新聞

03/01/2023 13:42

【聚焦人幣】路透測算：ＣＦＥＴＳ新舊版貨幣權重變化影響不大

　　《經濟通通訊社３日專訊》路透根據中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）公布的中間價測算，
ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數周二較上日微跌０﹒０１％至９８﹒６６，而舊版的權重計算的指數
為９８﹒６５，二者相差不大；ＳＤＲ籃子指數微升至９６﹒１４，舊版權重計算的ＳＤＲ指數
為９６﹒１２，差距亦很小；ＢＩＳ籃子指數微升至１０３﹒７３。
　　中國外匯交易中心上周五（１２月３０日）表示，計劃根據《ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數貨
幣籃子調整規則》，調整ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數和ＳＤＲ貨幣籃子人民幣匯率指數的貨幣籃
子權重。新版ＣＦＥＴＳ貨幣籃子中美元權重為０﹒１９８３１１３（舊版為０﹒１９８８）；
新版ＳＤＲ貨幣籃子中美元權重為０﹒４９４５２８０４（舊版為０﹒４６８５），兩大指數的
美元權重均獲調降。保持ＢＩＳ貨幣籃子和權重不變。新版指數自２０２３年１月１日起生效。
　　２０２２年ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數累計下跌３﹒７１％，ＳＤＲ籃子指數跌４﹒２５％
，ＢＩＳ指數跌２﹒８０％。（ｗｌ）

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