《經濟通通訊社３日專訊》據螞蟻集團官網消息，１月３日，螞蟻集團金融消費者保護營銷

指引規範正式公布，結合法律法規、監管規定、風險案例、客戶投訴及負面輿情，從營銷活動觸

達、流程、內容、變更等多環節明確營銷操作規範，適用於螞蟻集團內支付、銀行、保險、消費

金融、數字生活等旗下機構。該項政策指出，營銷活動將接受全鏈路管控審查，如發現違規行為

，將進行風險定級，並依據風險等級進行相應處置，包括但不限於下線、整改等。（ｗｌ）

