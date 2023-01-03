《經濟通通訊社３日專訊》據螞蟻集團官網消息，１月３日，螞蟻集團金融消費者保護營銷
指引規範正式公布，結合法律法規、監管規定、風險案例、客戶投訴及負面輿情，從營銷活動觸
達、流程、內容、變更等多環節明確營銷操作規範，適用於螞蟻集團內支付、銀行、保險、消費
金融、數字生活等旗下機構。該項政策指出，營銷活動將接受全鏈路管控審查，如發現違規行為
，將進行風險定級，並依據風險等級進行相應處置，包括但不限於下線、整改等。（ｗｌ）
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03/01/2023 14:42
《螞蟻整改》螞蟻集團發布營銷新政，營銷活動受全鏈路管控審查
《經濟通通訊社３日專訊》據螞蟻集團官網消息，１月３日，螞蟻集團金融消費者保護營銷
指引規範正式公布，結合法律法規、監管規定、風險案例、客戶投訴及負面輿情，從營銷活動觸
達、流程、內容、變更等多環節明確營銷操作規範，適用於螞蟻集團內支付、銀行、保險、消費
金融、數字生活等旗下機構。該項政策指出，營銷活動將接受全鏈路管控審查，如發現違規行為
，將進行風險定級，並依據風險等級進行相應處置，包括但不限於下線、整改等。（ｗｌ）
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