《經濟通通訊社３日專訊》雖然防疫措施進一步優化，但由於疫情大範圍蔓延、感染人數持

續增加，２０２２年１２月中國製造業景氣度連續第五個月低於榮枯線，且降幅擴大。今日公布

的２０２２年１２月財新中國製造業采購經理指數（ＰＭＩ）錄得４９，低於１１月０﹒４個百

分點，降至近三個月來最低，連續第五個月處於收縮區間，惟略高於市場預期的４８﹒８。

這一走勢與統計局製造業ＰＭＩ一致。國家統計局公布的２０２２年１２月製造業ＰＭＩ下

降１個百分點至４７，為２０２０年３月以來最低。



＊新訂單指數降至三個月來最低，就業未見明顯好轉＊



從分項數據看，在疫情影響下，２０２２年１２月製造業生產、需求仍然疲弱，生產指數在

榮枯線下略有回升，但新訂單指數降至三個月來最低。產量方面，消費品類大致穩定，中間品類

與投資品類普遍下降；三大類商品銷售均走低，其中投資品類新訂單下降最快。外需方面，由於

全球經濟疲弱，疊加疫情影響，出口銷售受挫，新出口訂單指數同樣降至三個月來最低。

２０２２年１２月製造業購進價格指數在擴張區間略降，金屬等原材料漲價推高成本，但需

求低迷，商家下調產品售價以提升競爭力，當月出廠價格指數繼續位於臨界點以下，尤其是投資

品類商品降價速度最快。

在供需不振的背景下，就業市場未見明顯好轉，在收縮區間略有回升，但降幅仍高於長期均

值。企業反映，用工收縮主要與疫情下產量低和招工難有關。



＊企業繼續減少原材料採購量和庫存＊



由於需求減弱，企業繼續減少原材料採購量和庫存。採購量指數、採購庫存指數在收縮區間

降至２０２２年５月、６月來最低。供應鏈仍受到疫情擾動，當月供應商供貨時間指數連續第六

個月低於榮枯線，但較１１月略有好轉。

製造業企業家對未來一年前景的信心持續回升，２０２２年１２月製造業生產經營預期指數

升至當年３月來最高。企業預期市況和客戶需求將隨防疫措施優化而得到恢復，預期產出擴張的

企業佔比明顯高於預期下降的企業。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，２０２２年１２月，疫情防控措施進一步優化落實，短期

內感染人數激增，對社會生產生活秩序產生較強衝擊，如何高效統籌疫情防控和經濟社會發展再

次成為重中之重。中央經濟工作會議定調當前經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、

預期轉弱三重壓力仍然較大。中央明確未來要把恢復和擴大消費擺在優先位置，這既需要改善社

會心理預期、提振發展信心，也需要各項政策協調配合，穩固就業基本盤，切實提高居民可支配

收入。（ｗｌ）

