【ＦＯＣＵＳ】新年如期而至。重慶解放碑水泄不通的除夕倒數，上海閩行區人頭湧湧的

Ｃｏｓｔｃｏ超市，三亞海棠灣一房難求的海景別墅，北京南鑼鼓巷日進萬金的冰糖葫蘆鋪子…

…無不指向，２０２３是中國的「後疫情時代（ｐｏｓｔ－ｐａｎｄｅｍｉｃ ｅｒａ）」元年

。

但面對先行指標ＰＭＩ連挫三月至大流行以來次低，僅及去年一半的元旦電影票房，ＩＭＦ

（國際貨幣基金組織）警告未來數月將相當「艱難」，中國經濟能否如最高領導人新年賀詞所言

，犯其至難而圖其至遠？



＊疫情未達首峰，先行指標暗淡＊



疫情達峰＝經濟見底？Ｔｈａｔ ｉｓ ａ ｑｕｅｓｔｉｏｎ。剛過去的除夕，武漢、重

慶、成都、南京等多個城市街頭，繁星點點的手機屏幕、震耳欲聾的倒數聲，「酸」了太久終於

「陽」康的人們，似乎一夜回到三年前。無論是３０元４串的糖葫蘆，還是１２萬一晚的８人別

墅，都獲一眾「自由人」瘋狂買單。

但辭舊迎新報復式消費的高光，暫難照亮籠罩大江南北的疫情陰雲。總部位於倫敦的全球健

康情報分析機構Ａｉｒｆｉｎｉｔｙ以模型推算，中國此波感染潮將在１月１３日達到第一個峰

值，即每日新增３７０萬例；第二個峰值為３月３日，即每日新增４２０萬例。ＩＭＦ總裁格奧

爾基耶娃同警告，中國未來數月的新冠感染數字料如「叢林大火」般爆發，將進一步打擊本土經

濟，以及拖累地區及全球經濟增長。

警鐘大作的還有最新官方先行指標。國統局公布，１２月製造業ＰＭＩ連跌三月至４７，非

製造業ＰＭＩ更急墜至４１﹒６，雙雙錄２０２０年２月大流行之初以來最低。



＊療癒「疤痕」極需休養生息＊



最能反映疫情快速蔓延衝擊的，首推零售、道路運輸、住宿、餐飲、居民服務等接觸性聚集

性行業商務活動指數均低於３５，行業業務總量明顯回落。其次是製造業供應商配送時間指數急

挫至４０﹒１，預示供應鏈面臨壓力非淺。

稍見樂觀的消息是，今早揭盅的財新製造業ＰＭＩ顯示，企業家對未來一年前景的信心持續

回升至去年３月來最高；而高頻數據道路擁堵指數亦顯示，北京、上海等城市出行量急速回升。

中央經濟工作會議已定調今年「把恢復和擴大消費擺在優先位置」，但如何療癒過去三年在

居民心中留下的疫情「疤痕」，修復為數不少的行業從業者重創的家庭資產負債表？顯而易見，

業已推出的一系列貨幣及財政刺激措施，都不足以扭轉當前形勢，非出大招、奇招不可。

何謂大招、奇招？有別於短期或見效的鼓勵居民、政府、企業加槓桿，重點應是，一方面以

收入分配改革、稅制改革全面增加中低階層國民收入，令身心俱疲的居民休養生息；二是徹底改

變地方政府依賴土地財政的發展模式，以改革創新改善資源配置效率，提升生產率。

