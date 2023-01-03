《經濟通通訊社３日專訊》美國國會通過立法，將未能被美國上市公司會計監督委員會

（ＰＣＡＯＢ）檢查審計底稿的外國公司股除牌時間，由３年縮至２年，即中概股最早可被除牌

時間由２０２４年提前至２０２３年。有分析認為，美方的行動旨在迫使在美國上市的中概股，

提供更高財務透明度。

美國國會上周五（３０日）通過一項法例條款，修訂有關２０２０年通過、涉及境外企業審

計一旦出現不合規，將把這些企業從美國交易所除牌的程序，由３年縮短為２年。一般相信，美

國總統拜登日內將簽署有關修訂法案，使其正式成為法例。該法例被視為主要針對在美國掛牌的

中概股。

推動修例的美國參議員甘迺迪（Ｊｏｈｎ Ｋｅｎｎｅｄｙ）表示，修例行動是要讓利用美

國資本的外國公司，接受更大的問責，讓美國監管機構擁有更大權力，提醒中國要符合相關規定

。

就美國上市的逾２００間中概股審計問題，中美兩國進行多年商討，雙方去年初達成共識，

中方容許ＰＣＡＯＢ可以完成對中概股會計底稿的無限制審計。

ＰＣＡＯＢ上周表示，已經可以隨時取得中概股的會計底稿，令到中概股的審計與其他美國

上市公司看齊，紓緩中概股被迫退市的風險憂慮。

ＰＣＡＯＢ主席Ｅｒｉｃａ Ｗｉｌｌｉａｍｓ表示，新修訂有助中國堅守承諾，對投資者

提供最佳保障。（ｃａ）

