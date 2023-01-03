《經濟通通訊社３日專訊》中國指數研究院發表報告稱，去年１２月百城新建住宅價格按月

跌幅為０﹒０８％，連跌６個月；１２月二手住宅價格按月下跌０﹒２２％，連跌８個月，且跌

幅均呈擴大趨勢。中指院稱，２０２２年中國房地產政策迎來實質性放鬆，但當前市場信心依舊

不足，全國樓市整體仍處深度調整期。

報告指，根據中國房地產指數系統百城價格指數，２０２２年新建住宅價格年度累計下跌的

城市有７０個，二手住宅價格年度累計下跌的城市有７３個，下跌城市數量分別較２０２１年大

幅增加５５個及３６個。

從城市看，２０２２年多個城市出現樓價持續下跌趨勢，如哈爾濱、江門等１０個城市年內

新樓及二手樓價按月下跌月份均超過９個月，其中哈爾濱全年１２個月樓價均下跌。整體來看，

２０２２年多地樓市普遍呈現低迷趨勢。

至於租賃住宅方面，市場進入年末淡季，整體租金繼續走低，１２月中國５０個城市住宅平

均租金按月跌幅擴大至０﹒５４％，年度累計下跌２﹒５０％。



＊哈爾濱全年１２個月房價均下跌＊



中指院指，中國下半年以來，受經濟下行壓力加大、疫情頻繁擾動、房企風險加劇等因素影

響，房價走勢疲弱。從單個城市來看，２０２２年多個城市出現房價持續下跌態勢，如哈爾濱、

江門等１０個城市年內新房及二手房價環比下跌月份均超過了９個月，其中哈爾濱全年１２個月

房價均下跌。整體來看，２０２２年多地樓市普遍呈現低迷態勢。

展望２０２３年，中指院表示，房地產政策或繼續保持寬鬆基調，供需兩端政策仍有放鬆空

間。整體來看，隨著疫情防控政策持續優化，社會經濟逐漸復甦，疊加房企信用逐步修復，樓市

寬鬆政策持續顯效，市場信心或有望修復，２０２３年房地產市場預計將逐漸企穩，但所需的恢

復時間或較長。（ｃａ）

