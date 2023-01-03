《經濟通通訊社３日專訊》海爾智家（０６６９０）（滬：６００６９０）公布，回購實施

起至去年１２月３０日，已支付金額約１４﹒９１億元（人民幣．下同）回購Ａ股，累計回購股

份約５９０５﹒５２萬股Ａ股，佔總股本約０﹒６２５％，購買的每股最高價為２６﹒６元、每

股最低價為２３﹒３元。至於在去年１２月，該集團通過集中競價交易方式已累計斥８６４﹒５

萬元回購３５萬股Ａ股，佔總股本０﹒００４％，購買的每股最高價為２４﹒９６元，最低價為

２４﹒５５元。



＊累斥３﹒６億港元回購１４９７萬Ｈ股＊



此外，該集團指，在去年１２月已斥約４８２３萬港元回購約１８４﹒３６萬股Ｈ股，佔總

股本０﹒０１９％，購買的最高價為每股２６﹒５５港元、每股最低價為２５﹒６港元。至於本

次回購實施起至去年１２月底，已斥約３﹒６４億港元累計回購約１４９７萬股Ｈ股，佔總股本

０﹒１５８％，購買的每股最高價為２７﹒８港元，每股最低價為１９﹒７４港元，有關回購股

份已全部註銷。（ｗｈ）

