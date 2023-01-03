《經濟通通訊社３日專訊》東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）公布，以約

３﹒９８億元（人民幣．下同）出售８１７５輛內場車輛和無動力車輛予控股股東旗下銀燕租賃

，料收益約６７０７萬元。

該集團指，經採用成本法和市場法評估，有關車輛評估淨值約３﹒９８２億元，擬將出售資

產所得款項用作日常運營。該集團指，將存量航空地面設備逐步出售給銀燕租賃，是全面開展航

空地面設備租賃服務項目的基礎，且該項目是其保障性資產向經營性資產轉變、提高資產利用率

的有效途徑。（ｗｈ）

