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AH股新聞

03/01/2023 07:58

《國企紅籌》東航（６７０）４億人幣售車輛，料賺６７０７萬人幣

　　《經濟通通訊社３日專訊》東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）公布，以約
３﹒９８億元（人民幣．下同）出售８１７５輛內場車輛和無動力車輛予控股股東旗下銀燕租賃
，料收益約６７０７萬元。
　　該集團指，經採用成本法和市場法評估，有關車輛評估淨值約３﹒９８２億元，擬將出售資
產所得款項用作日常運營。該集團指，將存量航空地面設備逐步出售給銀燕租賃，是全面開展航
空地面設備租賃服務項目的基礎，且該項目是其保障性資產向經營性資產轉變、提高資產利用率
的有效途徑。（ｗｈ）

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