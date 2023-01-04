《經濟通通訊社４日專訊》金禧國際（０００９１）全資附屬英發能源昨日與中海油集團旗
下中聯煤層氣協議，獲無代價解除《產品分成合同》項下Ｂ區的義務及責任。根據原《產品分成
合同》，雙方同意於合約區（分為Ａ區及Ｂ區）共同開採煤層氣資源。Ｂ區為待提交探明儲量的
安徽省宿南區塊部分，Ａ區為已提交探明儲量的安徽省蘆嶺區塊部分。
解除協議生效後，該集團將不再於Ｂ區持有任何權益。於２０２２年６月底，Ｂ區非流動資
產（包括在建工程、物業、機器及設備及無形資產）未經審核帳面值約５６２３﹒４萬元，該集
團於截至２０２２年１２月底止財政年度作全數一次性虧損。
金禧解釋，勘探Ｂ區面臨各種財務及營運不確定性。該集團根據最新發展進度估計就Ｂ區的
籌備工作將需要產生額外資本開支至少９５００萬人民幣，預計完成需要耗時三至五年。因此，
該公司董事認為保留重要財務資源屬合理，亦有助於集團加強專注於Ａ區的發展。
另外，英發能源與中聯煤層氣訂立第六次修改協議，Ａ區的勘探期已進一步延長至２０２４
年３月底，而為完成總體開發方案的勘探工作，英發能源須每年向Ａ區投入至少８００萬元人民
幣等值美元，作為預期的最低勘探費用。（ｍｈ）
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