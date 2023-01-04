  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

04/01/2023 17:43

【北水炒Ｄ乜】淨流入５０﹒１億元，買中移動沽建行

　　《經濟通通訊社４日專訊》今日恒指高開１７４點，報２０３１９點。最高升６４７點報
２０７９３點，最低升８８點報２０２３３點。恒指收報２０７９３點，升６４７點或
３﹒２２％。
　　北水全日淨流入５０﹒１億元，增加１７﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是中國移動
（００９４１）、快手（０１０２４）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是建設銀
行（００９３９）、碧桂園服務（０６０９８）、碧桂園（０２００７）。
　　主板成交１４９６﹒３６億元增加２４％。其中港股通成交４４３﹒１億元，佔總成交
２９﹒６％。
　　中國移動升２％報５３﹒５５元，北水淨買入９﹒３億元；快手升５﹒３７％報７７﹒５５
元，北水淨買入８億元；騰訊控股升４﹒５８％報３６１元，北水淨買入５﹒９億元。
　　建設銀行升１﹒４２％報５元，北水淨賣出２﹒１億元；碧桂園服務升１１﹒７１％報
２１﹒６５元，北水淨賣出１﹒７億元；碧桂園升７﹒４３％報２﹒８９元，北水淨賣出０﹒７
億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　　９﹒２５
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　　８﹒０３
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　　５﹒９０
　　海吉亞醫療　（０６０７８）　　　　　　２﹒５５
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　　２﹒４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－２﹒１３
　　碧桂園服務　　（０６０９８）　　　　　－１﹒６７
　　碧桂園　　　　（０２００７）　　　　　－０﹒７４
　　兗礦能源　　　（０１１７１）　　　　　－０﹒３６
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－０﹒３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

上一篇新聞︰04/01/2023 17:43  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

下一篇新聞︰04/01/2023 17:05  《神州經脈》傳金穩委助房企脫困，澳煤恢復進口有望，滬指三連揚

其他AH股新聞
More

04/01/2023 18:14  百濟神州（０６１６０）授出５８４股美國存託股份購股權

04/01/2023 17:47  《中國監管》「保險＋養老社區業務」首設門檻，資產不低於５０億

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金