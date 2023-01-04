《經濟通通訊４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



助推消費回暖，金融機構密集出招

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發力消費貸、發放消費優惠券、與地方政府或互聯網平台聯手促消費……當前，商業銀行正從供

給端和需求端同時發力，激發居民消費意願，助推消費回暖。



關注融資必要性合理性，把好股票發行入口關

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中證監新聞發言人１月３日答記者問時表示，近期，有上市證券公司公告實施再融資，中證監關

注到有關上市證券公司再融資行為。中證監在審核中將充分關注上市證券公司融資的必要性、合

理性，把好股票發行入口關。



Ａ股迎來「開門紅」，機構熱盼春季行情

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２０２３年Ａ股首個交易日迎來「開門紅」。昨日，上證指數站上３１００點，整體成交量明顯

放大。分析人士認為，當前主要股指處於底部區域，內外部環境均對Ａ股市場構成支撐。





《上海證券報》



中證監支持證券公司合理融資，把好股票發行入口關

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近期，有上市證券公司公告實施再融資。對此，中證監新聞發言人１月３日以答記者問的方式表

示，中證監支持證券公司合理融資，在審核中將充分關注上市證券公司融資的必要性、合理性，

把好股票發行入口關。



積極的財政政策加力提效，有效支持高質量發展

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財政部部長劉昆日前在接受新華社採訪時表示，積極的財政政策要加力提效，就是要適度加大財

政政策擴張力度。適度擴大財政支出規模；適當擴大地方專項債投向領域和用作資本金範圍；持

續增加中央對地方轉移支付等。



重大項目、重點企業生產建設加快

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２０２３年新年伊始，多地重大項目、重點企業開足馬力施工和生產，全力穩經濟、穩投資。中

國財政學會績效專委會副主任委員張依群表示，從各地１月份的政府投資推進情況看，早謀劃、

早投資、早見效的靠前投資作用明顯。





《證券時報》



財政部：適度加大財政政策擴張力度

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日前，財政部部長劉昆在接受採訪時表示，中央經濟工作會議提出「積極的財政政策要加力提效

」，要求加大財政宏觀調控力度，優化政策工具組合，在有效支持高質量發展中，保障財政可持

續和地方政府債務風險可控。



新年首個交易日Ａ股迎來「開門紅」

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２０２３年首個交易日，Ａ股迎來「開門紅」。昨日Ａ股市場主要指數均上漲，滬指收市漲

０﹒８８％，深指上漲０﹒９２％。市場人士認為，當前Ａ股估值處於底部區域，適合中長期布

局。



上市券商再融資不可任性

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中證監新聞發言人昨日就上市券商再融資進行了回應，透露出最新的監管意圖，即上市券商要走

資本節約型、高質量發展的新路，合理確定融資計劃及方式，要考慮市場的承受能力，顧及廣大

投資者利益，切忌盲目融資，失了分寸。（ｌｃ）

