《鍾之日記》１月４日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



新一年市場期盼當局從融資端銷售端撐起中國樓市，果然，外電今日報道中國政府計劃加大

支持措施，為「大到不能倒」的發展商紓緩流動性壓力。據報國務院金融穩定發展委員會上周指

導證券業和銀行業監管機構，就協助一些重要內房企業，增強資產負債表，抓緊落實具體舉措。

監管發力救樓市，一眾內房急升，帶動香江魚缸今日進一步走強，重上２５０天牛熊線（現

處２０３７０），國指重返七千點大關。

恒指高開１７４點報２０３１９，早段升幅曾縮至８８點，低見２０２３３，之後買盤湧現

，大市升幅擴大，更重上２５０天牛熊線，最多升４６６點，高見２０６１１，中午近高位收市

。午後升幅又再擴大，最後以全日最高位收市，收市升６４７點，報２０７９３點，創去年７月

２６日逾五個月收市高位。主板成交１４９６﹒３６億元。國企指數重上七千關，收報７０６５

，升２３１點或升３﹒３９％。恒生科技指數報４４２７，升１９３點或升４﹒５８％。

藍籌整體走高。螞蟻集團獲重慶銀保監局批准為其重慶螞蟻消費金融公司籌集１０５億人民

幣的計劃，意味政府對此公司的改革取得進展；阿里（０９９８８）彈高８﹒７％，騰訊

（００７００）升４﹒６％，美團（０３６９０）升２﹒６％，京東集團（０９６１８）升

７﹒２％。

舜宇（０２３８２）計劃發美元掛勾債券，股價逆市下跌，收市急挫１０﹒１％，為包尾藍

籌。



＊滬指三連升，傳取消半導體產業補貼深市跌＊



Ａ場房地產板塊急漲，加上造紙、保險、銀行等板塊走高，帶領滬綜指全日收升０﹒２２％

，報３１２３﹒５２點，連續第三個交易日上升，不過，深市疲軟，有報道指中國考慮取消半導

體產業補貼，深成指收跌０﹒２％，創業板指更跌０﹒９％。

兩市全日成交７８３７億元人民幣，和上日表現持平。今日人行收水３２７０億元人民幣，

本周兩個交易日淨回籠規模已累計達到８６１０億元人民幣。

匯豐報告估計，內地經濟下行壓力的過渡期可能相對短暫，預期第一季經濟按年收縮

０﹒５％，按季收縮１﹒７％，之後將現更強勁反彈，消費尤其強勢，全年經濟增長預計加速至

５％，明年增長更達到５﹒８％。



＊內房股狂飆，小心盲目樂觀＊



踏入新一年，中國當局繼續出招試圖解救陷入危機的房地產行業，據外電引述知情人士指，

國務院金融穩定發展委員會上周指導證券業和銀行業監管機構，就協助一些優質內房企業增強資

產負債表，抓緊落實具體舉措。至於怎樣才可算是優質房企，消息指監管部門和金融機構可根據

監管指引和自身合規要求制定新的白名單。

除了外媒傳聞外，人民銀行廣州分行表示會進一步擴容房企內保外貸業務，亦對內房股走勢

有刺激作用。內房股今日急飆，旭輝控股（００８８４）漲１３﹒２％，新城發展

（０１０３０）、時代中國控股（０１２３３）升１１％，富力地產（０２７７７）升８﹒９％

，合生創展集團（００７５４）漲８﹒６％，綠城（０３９００）升８﹒１％，萬科企業

（０２２０２）升７﹒７％，碧桂園（０２００７）升７﹒４％，雅居樂（０３３８３）升

５﹒２％。

相比內房股的一片樂觀，現實內地房地產市場卻是一片愁雲慘霧，比如深圳樓市去年二手住

宅成交僅僅只有約２﹒１７萬套，月均成交不足２０００套，較２０２１年接近腰斬。

其實金融穩定發展委員會最新提出的舉措，同樣是希望從融資端改善優質內房企業的債務困

境，但現在已有多家「大到不能倒」的房企已經進入債務違約甚至重整的階段，比如恒大

（０３３３３）、融創（０１９１８）和華夏幸福（滬：６００３４０）等，這些企業的問題一

日未獲解決，內地房地產市場的陰影始終無法消彌。有專家分析，內地房市進入「存量博弈」模

式，房企為了現金流想盡辦法推銷樓盤，樓價下行風險增加，恐對房地產行業形成惡性循環。



＊特斯拉隔晚急挫，港股電動車齊跑輸＊



美國電動車廠商特斯拉（ＴＥＳＬＡ）電動車交付量增長未如理想，市場擔心需求轉弱，特

斯拉股價一度急瀉逾１５％，即市低見１０４﹒６４美元；收市仍挫超過１２％，連累本港上市

的電動車股回吐。

比亞迪（０１２１１）、理想汽車（０２０１５）齊跌０﹒７％；蔚來（０９８６６）插

３﹒３％；小鵬（０９８６８）降０﹒１％；零跑汽車（０９８６３）連跌２日，挫２﹒９％。

特斯拉概念股也向下，贛鋒鋰業（０１７７２）走低４﹒７％；力勁（００５５８）下滑

２﹒２％。

特斯拉較早時公布，２０２２年全年電動車交付量按年增長４０％，達到１３１萬輛，創紀

錄新高，但低於特斯拉設定的５０％年度增長目標；單計第四季度，交付超過４０﹒５萬輛，按

季增長１８％，遜於市場預期。

花旗認為，在特斯拉大幅提升現有電動車型號產能之際，遜於預期的交付量，可能會加深投

資市場對電動車需求壓力上升的擔憂。

２０２２年全年，特斯拉股價累計暴跌６５％，創下歷來最大年度跌幅，行政總裁馬斯克個

人淨資產損失達２０００億美元，為史上首位損失金額達到這個門檻。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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