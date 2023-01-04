《經濟通通訊社４日專訊》Ａ股教育股普遍走高，二六三（深：００２４６７）升７﹒１％

，方直科技（深：３００２３５）升５﹒５％，創業黑馬（深：３００６８８）升５﹒９％，貴

廣網絡（滬：６００９９６）升４﹒８％，豆神教育（深：３０００１０）升３﹒２％。

人民日報發表評論再唱好職業教育發展，文章稱，教育是國之大計、黨之大計。職業教育是

培養技術技能人才、促進就業創業創新、推動中國製造和服務實現高質量發展的重要基礎。並稱

職業教育必能不斷發展，既為廣大青年學習就業提供新的選擇，又為高質量發展提供人才支撐。



＊教育部要求嚴查寒假學科類培訓＊



此外，寒假降至，教育部印發通知，部署各地教育行政部門認真做好寒假校外培訓治理工作

。要求嚴肅查處學科類培訓隱形變異。在寒假期間對違規培訓多發的商務樓宇、居民小區等重點

場所進行排查，嚴防嚴查以「一對一」「住家教師」「高端家政」「眾籌私教」以及各類冬令營

等名義違規開展學科類培訓。要對線上學科類機構和重點網站平台開展全天候深度巡查，嚴防嚴

查面向學齡前兒童開展線上培訓、違規開展線上學科類培訓等行為。

通知並強調要強化非學科類培訓監管，要求非學科類培訓機構不得一次性收取或以充值、次

卡等形式變相收取時間跨度超過３個月或６０課時的費用，且不得超過５０００元人民幣。

（ｄｗ）

