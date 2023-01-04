《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》北京銀保監局、河北銀保監局、北京市公安

局公安交通管理局、河北省公安廳交通管理局等單位聯合印發《通知》，推動京冀交通事故車險

服務一體化。《通知》提出了三個一體化，分別是交通事故「互碰快賠」機制一體化、交通事故

車險理賠服務一體化、車險信息技術一體化。

《通知》結合京冀兩地交通事故快速處理和車險理賠服務實際，在兩地車輛交互密集的北京

市通州區與河北省北三縣開展「互碰快賠」機制一體化試點。同時，兩地保險行業協會制定相應

實務細則，建立統一的「互碰快賠」機制服務標準，對於試點區域內發生的符合標準的事故，實

現車險理賠「不相約、不同時、不同地」，後期將在試點基礎上適時向河北省全轄區域推廣。

《通知》還提出推進道路交通事故自行協商機制廣泛應用，要求保險公司全面認可自行協商

結果作為車險理賠的主要依據，並由兩地保險行業協會研究制定統一的自行協商案件車險理賠服

務標準和流程。

此外，《通知》強化區域車險反欺詐信息共享，推動理賠數據共享信息化建設，要求兩地行

業協會研究建立兩地高風險共享數據庫，同時探索建立兩地公安交管部門、保險監管部門以及保

險行業的車險反欺詐聯動協同機制，深化交管相關數據與保險信息數據綜合利用，以逐步統一兩

地車險技術標準，共享電子投保、電子保單、交通事故遠程處理等創新技術應用成果。

