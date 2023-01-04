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AH股新聞

04/01/2023 09:16

《神州券商》內地５２家上市券商去年主承銷收入３１９億元人幣

　　《經濟通通訊社４日專訊》２０２２年全年券商主承銷成績單出爐。據同花順數據統計，
５２家（除東方財富）上市券商２０２２年主承銷合計為３１９﹒０５億元（人民幣．下同）。
其中，中信證券（０６０３０）以５０﹒７２億元居首，中金公司（０３９０８）、中信建投證
券（０６０６６）、海通證券（０６８３７）、國泰君安（０２６１１）緊隨其後，承銷收入分
別為３４﹒１２億元、３１﹒２６億元、２５﹒９０億元和２１﹒８２億元。前五家券商主承銷
收入合計１６３﹒８２億元、佔比超過五成。
　　與此同時，華金證券、中銀國際、天風證券（滬：６０１１６２）等１０家券商主承銷收入
不足４０００萬元，信達證券（滬：６０１０５９）收入僅為７２９﹒８９萬元。
　
＊５２家上市券商ＩＰＯ收入２７６億元＊
　
　　從首發收入來看，５２家上市券商ＩＰＯ收入為２７６﹒３４億元，中信證券、中金公司、
中信建投證券、海通證券、國泰君安證券等五家ＩＰＯ收入佔比達１４１﹒５６億元，佔比同樣
超五成，這五家ＩＰＯ收入分別為４３﹒１７億元、２８﹒３４億元、２６﹒５４億元、
２４﹒４８億元和１９﹒０２億元。而天風證券、紅塔證券（滬：６０１２３６）、東北證券
（深：０００６８６）、西南證券（滬：６００３６９）、首創證券（滬：６０１１３６）和信
達證券ＩＰＯ收入不足２０００萬元。
　　有資深投行人士表示，券商投行業務受益於Ａ股ＩＰＯ募資規模的不斷提升，基於專業實力
和資源稟賦開展業務的頭部券商優勢突出。面對資源持續向頭部集中，中小券商依托自身的特點
和優勢，找准賽道和切入點，加大在某個細分領域比如北交所的深耕力度，顯得尤為關鍵。
（ｌｃ）

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