《經濟通通訊社４日專訊》２０２２年全年券商主承銷成績單出爐。據同花順數據統計，

５２家（除東方財富）上市券商２０２２年主承銷合計為３１９﹒０５億元（人民幣．下同）。

其中，中信證券（０６０３０）以５０﹒７２億元居首，中金公司（０３９０８）、中信建投證

券（０６０６６）、海通證券（０６８３７）、國泰君安（０２６１１）緊隨其後，承銷收入分

別為３４﹒１２億元、３１﹒２６億元、２５﹒９０億元和２１﹒８２億元。前五家券商主承銷

收入合計１６３﹒８２億元、佔比超過五成。

與此同時，華金證券、中銀國際、天風證券（滬：６０１１６２）等１０家券商主承銷收入

不足４０００萬元，信達證券（滬：６０１０５９）收入僅為７２９﹒８９萬元。



＊５２家上市券商ＩＰＯ收入２７６億元＊



從首發收入來看，５２家上市券商ＩＰＯ收入為２７６﹒３４億元，中信證券、中金公司、

中信建投證券、海通證券、國泰君安證券等五家ＩＰＯ收入佔比達１４１﹒５６億元，佔比同樣

超五成，這五家ＩＰＯ收入分別為４３﹒１７億元、２８﹒３４億元、２６﹒５４億元、

２４﹒４８億元和１９﹒０２億元。而天風證券、紅塔證券（滬：６０１２３６）、東北證券

（深：０００６８６）、西南證券（滬：６００３６９）、首創證券（滬：６０１１３６）和信

達證券ＩＰＯ收入不足２０００萬元。

有資深投行人士表示，券商投行業務受益於Ａ股ＩＰＯ募資規模的不斷提升，基於專業實力

和資源稟賦開展業務的頭部券商優勢突出。面對資源持續向頭部集中，中小券商依托自身的特點

和優勢，找准賽道和切入點，加大在某個細分領域比如北交所的深耕力度，顯得尤為關鍵。

（ｌｃ）

