《經濟通通訊社４日專訊》中基協昨日在微信公眾號發文指，截至２０２２年末，中證協登

記的存續私募基金管理人２３６６７家，同比下降３﹒８％；其中，私募證券投資基金管理人

９０２２家，同比下降０﹒５％，私募股權及創投基金管理人１４３０３家，同比下降４﹒７％

。百億私募基金管理人３９７家，同比增長１﹒５％。管理規模為零的機構佔比８﹒６％，較去

年底減少４﹒５個百分點；管理規模在１０００萬以下的機構佔比２７﹒１％，較去年底減少

３﹒９個百分點。

截至２０２２年末，存續私募證券投資基金９２７５４隻，規模５﹒５６萬億元；２０２２

年新備案私募證券投資基金２５６１７隻，備案規模２３９９﹒０１億元。存續私募股權投資基

金３１５５０隻，規模１０﹒９４萬億元；２０２２年新備案私募股權投資基金３３３０隻，備

案規模２４４５﹒５８億元。存續創業投資基金１９３５４隻，規模達２﹒８３萬億元；

２０２２年新備案創業投資基金５３９５隻，備案規模２０２０億元。

截至２０２２年三季度末，私募基金持有股票市值３﹒２６萬億元，佔Ａ股流通市值的

５﹒１％；持有債券市值５１８５﹒４７億元，佔債券市場總市值的０﹒４％。新增股權投資

８２１９億元，相當於公開市場股權融資總量的７６％、同期社會融資規模增量的３％；在投股

權項目本金８﹒０５萬億元，同比增長９﹒５％。創業投資基金新增投資中，前五大投資行業均

為戰略新興行業，合計項目數量和本金佔比均超過７０％，半導體投資增長尤為突出。註冊制以

來，科創板、創業板、北交所新上市公司中，私募基金支持率分別為８９％、５７％、１００％

。（ｌｃ）

