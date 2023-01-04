《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》財政部部長劉昆接受《新華社》專訪時表示

，要適度加大財政政策擴張力度；將適量擴大專項債券資金投向領域和用作資本金範圍，持續形

成實物工作量和投資拉動力；規範管理地方政府融資平台公司，嚴禁新設融資平台公司。

劉昆詳解中央經濟工作會議提出的「積極的財政政策要加力提效」指出，「加力」就是要適

度加大財政政策擴張力度。在財政支出強度上加力，統籌財政收入、財政赤字、貼息等政策工具

，適度擴大財政支出規模；在專項債投資拉動上加力，合理安排地方政府專項債券規模，適當擴

大投向領域和用作資本金範圍，持續形成投資拉動力。同時，在推動財力下沉上加力。持續增加

中央對地方轉移支付，向困難地區和欠發達地區傾斜，兜牢兜實基層「三保」底線。



＊規範管理地方政府融資平台公司＊



劉昆指出，提效，就是要提升政策效能。一方面，完善稅費優惠政策，增強精准性和針對性

，著力助企紓困。另一方面，優化財政支出結構，更好發揮財政資金「四兩撥千斤」的作用，有

效帶動擴大全社會投資，促進消費。同時，加強與貨幣、產業、科技、社會政策的協調配合，形

成政策合力，推動經濟運行整體好轉。

他又表示，規範管理地方政府融資平台公司，是防範地方政府債務風險的重要內容；將規範

融資訊息披露，嚴禁與地方政府信用掛屬勾；妥善處理融資平台公司債務和資產，剝離其政府融

資職能，防止地方國有企業和事業單位「平台化」。

劉昆指出，當前中國經濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍

然較大，外部環境動盪不安。下一步，將進一步打破政府兜底預期，分類推進融資平台公司市場

化轉型，推動形成政府和企業界限清晰、責任明確、風險可控的良性機制，促進財政可持續發展

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