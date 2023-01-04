《經濟通通訊社４日專訊》為實踐「共同富裕」，內地券商被限高薪高花紅後，再被削旅行

津貼。據《彭博》引述中金公司的內部文件報道，中金公司縮減旅行津貼，要求高級銀行家「只

可坐火車上最便宜的座位」，又不允許董事和執行董事乘坐國際和國內航綫的商務艙。同時，即

使有商業目的，但銀行家不得以公務車進出高級會所、娛樂場所如卡拉ＯＫ及風景名勝區。

中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）Ａ股跌０﹒５％，Ｈ股升近５％。（ｃｔ）

