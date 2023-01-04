《經濟通通訊社４日專訊》全球多國對來自中國的旅客進行新冠病毒檢測引起中國不滿，北

京警告可能採取反制措施。美國國務院發言人普賴斯強調，針對中國入境旅客的相關措施是基於

科學，有非常穩固的公共衛生基礎，並指中國的本土新冠病例激增，中方通報的流行病學與病毒

基因序列不夠充分且缺乏透明度，引發非常嚴重的公共衛生問題。

美國要求周四（５日）開始，包括香港和澳門在內的中國入境旅客，須持有４８小時檢測陰

性證明，有關措施適用於途經第三國抵達美國，以及在美國轉機前往其他目的地的旅客。



＊歐盟大部份成員國贊成中國旅客需出發前檢測＊



歐盟衛生安全委員會就中國疫情舉行特別會議。歐盟發言人說，大部份成員國贊成來自中國

的旅客要在出發前檢測。歐盟綜合政治危機應對小組定於當地星期三（４日）決定，是否在整個

歐盟對來自中國的旅客實施入境要求。歐盟輪任主席瑞典表示，中國入境旅客要準備在短期內接

獲有關通知。

個別歐盟成員國已宣布針對中國入境旅客的措施。法國為行動辯護，強調需要保護國民。經

已脫歐的英國表示，收緊措施是由於中方不分享疫情數據。歐洲疾控中心重申，中國疫情未有即

時構成整體威脅。



＊中國：入境限制措施不能接受，將以對等原則採取相應措施＊



外交部發言人毛寧３日主持例行記者會表示，部分國家採取僅針對中國的入境限制措施，缺

乏科學依據，將本著對等原則採取相應措施。她表示，中方對試圖操弄疫情防控措施以達到政治

目的的做法表示堅決反對，將針對不同情況本著對等原則採取相應措施。她未指明具體國家，補

充道中國願同國際社會加強溝通，共同努力戰勝疫情。

對於歐盟提出向中國捐贈疫苗，她回應指中國的醫療物資總體供應充足，疫苗能夠滿足「應

接盡接」的需要。（ｊｔ）

