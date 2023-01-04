《經濟通通訊社４日專訊》２０２３年的首個交易日，在岸及離岸人民幣對美元匯率盤中雙

雙升破「６﹒９」關口，為２０２２年９月５日以來首次。中國銀行研究院高級研究員王有鑫表

示，近期人民幣匯率上漲主要受多方面因素影響，一方面是情緒面改善。隨著疫情防控措施逐漸

優化，經濟社會生活將逐漸回歸正軌，市場對於２０２３年經濟增長信心更強。另一方面來自交

易面支撐。出於流動性需要，企業結匯有所增加。境外機構對中國經濟加快復蘇的預期強化，紛

紛看多人民幣資產，跨境資本流入也在增加。

對於人民幣對美元匯率上漲勢頭是否將延續，王有鑫預計，１月份人民幣匯率將延續波動回

升態勢。隨著各地疫情形勢逐漸接近達峰並好轉，春節期間人員流動、交通、餐飲、消費等領域

活動將逐漸恢復，市場信心將進一步增強。而歐美等經濟體經濟增長壓力將加快顯現，貨幣政策

放緩或轉向的討論將逐漸升溫，美元大概率持續回落，對人民幣的制約效應減弱。在全球經濟普

遍衰退背景下，中國經濟和人民幣資產將成為全球亮點，吸引跨境資本繼續流入。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，綜合經濟基本面與國際收支面考慮，預計２０２３年人民

幣匯率整體將呈現雙向波動、溫和回升、逐步趨近長期合理區間的走勢。就一季度而言，人民幣

匯率或雙向波動明顯，並在關鍵點位繼續拉鋸。同時，溫彬建議，涉外企業應樹立「匯率風險中

性」理念，可選擇合適的外匯產品開展匯率避險。金融機構則需要進一步豐富代客外匯產品，提

升服務質量；同時加強自身外匯敞口管理，做好匯率風險預案。（ｊｔ）

