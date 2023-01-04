《經濟通通訊社４日專訊》汽車市場研究機構ＳＮＥ Ｒｅｓｅａｒｃｈ公布的去年前１１

個月動力電池出貨量數據顯示，２０２２年１－１１月全球新能源汽車動力電池裝車量為

４４６ＧＷｈ（吉瓦時），同比增長７４﹒７％。

在２０２２年前１１月全球動力電池裝車量前１０名中，中國動力電池企業佔據６個席位。

寧德時代（深：３００７５０）２０２２年前１１個月全球動力電池裝車量為１６５﹒７ＧＷｈ

，持續位居第一名，同比增長１０１﹒８％，市佔率從２０２１年同期的３２﹒２％提升至

３７﹒１％；其中２０２２年１１月寧德時代單月全球市佔率提升至４０﹒９％，創歷史新高。

此外，比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）位居第二，去年前１１個月總裝車量為

６０﹒６ＧＷｈ，同比增長１６８﹒３％，市佔率為１３﹒６％。中創新航（０３９３１）、國

軒高科（深：００２０７４）、欣旺達（深：３００２０７）和億緯鋰能（深：３０００１４）

去年前１１個月全球裝車量繼續高速增長，位列７－１０名。

另外，值得注意的是，２０２２年前１１個月韓國動力電池企業ＬＧ新能源、ＳＫ Ｏｎ和

三星ＳＤＩ總共佔據了全球市場２３﹒１％的份額，比２０２１年同期下降７﹒４個百分點。

（ｊｔ）

