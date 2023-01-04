《經濟通通訊社４日專訊》針對社會關切的ＸＢＢ﹒１﹒５毒株等相關問題，中國疾控中心

病毒病所發布消息稱，中國本土病例中暫未監測到ＸＢＢ﹒１﹒５本土病例，也沒有證據顯示

ＸＢＢ﹒１﹒５進化分支，比其他毒株更容易導致嚴重的腹瀉或胃腸道其他臨床表現。中疾控表

示，中國短期內，由ＸＢＢ系列變異株包括ＸＢＢ﹒１﹒５引發大規模流行的可能性極低。數據

顯示，１０月至１２月共報告發現本土ＸＢＢ病例１６例，全部為ＸＢＢ﹒１進化分支，主要集

中在１０至１１月份，１２月份僅為１例，本土病例暫未監測到ＸＢＢ﹒１﹒５本土病例。

ＸＢＢ﹒１﹒５為Ｏｍｉｃｒｏｎ亞變種毒株，號稱是目前「免疫力脫逃能力」最強的變種

毒株，已迅速成為美國新冠疫情的主流毒株。根據美國最新發布數據，ＸＢＢ﹒１﹒５已佔總確

診數４０％以上，高於一周前的２０％。

ＸＢＢ會不會導致二次感染，成為內地網友關注的新話題，更衝上微博熱搜榜。網傳

ＸＢＢ﹒１﹒５毒株主攻心腦血管和腸胃，會引起腹瀉，並引發新一輪藥物搶購潮。香港大學生

物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁認為，腹瀉是冠病感染的常見症狀，但是「主攻心腦血管和

腸胃」是無稽之談。（ｗｌ）

