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AH股新聞

04/01/2023 09:14

【新冠感染】中疾控：短期內大規模流行ＸＢＢ變異株的可能性極低

　　《經濟通通訊社４日專訊》針對社會關切的ＸＢＢ﹒１﹒５毒株等相關問題，中國疾控中心
病毒病所發布消息稱，中國本土病例中暫未監測到ＸＢＢ﹒１﹒５本土病例，也沒有證據顯示
ＸＢＢ﹒１﹒５進化分支，比其他毒株更容易導致嚴重的腹瀉或胃腸道其他臨床表現。中疾控表
示，中國短期內，由ＸＢＢ系列變異株包括ＸＢＢ﹒１﹒５引發大規模流行的可能性極低。數據
顯示，１０月至１２月共報告發現本土ＸＢＢ病例１６例，全部為ＸＢＢ﹒１進化分支，主要集
中在１０至１１月份，１２月份僅為１例，本土病例暫未監測到ＸＢＢ﹒１﹒５本土病例。
　　ＸＢＢ﹒１﹒５為Ｏｍｉｃｒｏｎ亞變種毒株，號稱是目前「免疫力脫逃能力」最強的變種
毒株，已迅速成為美國新冠疫情的主流毒株。根據美國最新發布數據，ＸＢＢ﹒１﹒５已佔總確
診數４０％以上，高於一周前的２０％。
　　ＸＢＢ會不會導致二次感染，成為內地網友關注的新話題，更衝上微博熱搜榜。網傳
ＸＢＢ﹒１﹒５毒株主攻心腦血管和腸胃，會引起腹瀉，並引發新一輪藥物搶購潮。香港大學生
物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁認為，腹瀉是冠病感染的常見症狀，但是「主攻心腦血管和
腸胃」是無稽之談。（ｗｌ）

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