《經濟通通訊社４日專訊》走過紅利爆發期，國產遊戲行業近年正經歷一場深刻的變革轉型

。據《上海證券報》不完全統計，過去一年，共有７５款遊戲項目宣布停運，相當於一個月全國

的版號發放量。面向２０２３年，調整仍將是行業的主旋律。有業內人士用流行詞「去肥增瘦」

來形容今年的格局。

報道引述一位行業分析師表示，「低質換皮遊戲、純粹買量營銷遊戲的生存空間將被進一步

擠壓。」展望今年，優質遊戲的空間進一步增大，這包括兩個方面：一個是大型遊戲日益精良，

另一個是休閑遊戲比拼巧思。改變的不僅是現有的項目，對未來的預期－－投資策略也在發生轉

變。他認為，「元宇宙」無疑被視為行業裁撤洗牌背景下的新希望，圍繞「元宇宙」的投資在新

的一年或許仍將是熱點。

國家新聞出版署發布１２月國產網絡遊戲、２０２２年進口遊戲版號，涉及８４款國產遊戲

、４５款進口遊戲。其中進口遊戲版號是時隔逾一年半後再次發放。騰訊（００７００）創始人

馬化騰早前在集團內部會議上強調，國內遊戲市場的版號肯定是緊縮狀態，不會像過去那麼容易

（拿版號），因此騰訊遊戲一定要聚焦精品。（ｗｌ）

