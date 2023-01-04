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AH股新聞

04/01/2023 13:53

《螞蟻整改》重慶螞蟻消金增資１０５億，釋監管首肯整改工作信號

　　《經濟通通訊社４日專訊》阿里巴巴（０９９８８）創辦人馬雲旗下的螞蟻集團，據報獲內
地監管機構批准，為轄下的消費業務增資１０５億元（人民幣．下同），反映自２０２１年底以
來的整改或已取得官方實質肯定。據《彭博》引述螞蟻集團的公告，指重慶銀保監局批准重慶螞
蟻消費金融，將註冊資本提高至１８５億元，其中螞蟻集團出資５２﹒５億，在增資後將持有一
半股份；銀保監局並同意杭州城投旗下子公司杭州金投數字科技集團、舜宇光學（０２３８２）
、傳化智聯（深：００２０１０）投資入股公司。
　　股權結構調整後，螞蟻科技集團為公司最大股東，出資金額９２﹒５億元，出資比例５０％
；其次為杭州金投數字科技集團，出資１８﹒５億元，出資比例１０％。至於舜宇光學出資
１１﹒１億元，比例６％；傳化智聯出資９﹒２７億元，比例５﹒０１％。
　　大和資本市場的分析指，消息意味螞蟻集團已完成監管機構要求的整改工作，在完成增加資
本後，相關消費業務部門，可以處理１﹒１萬億元的信貸。
　　消息帶動阿里巴巴盤中升幅擴大，現飆６﹒９％，報９４﹒８港元。另外兩間入股公司股價
偏軟，傳化智聯現跌０﹒６％；傳蘋果三大產品砍單，手機設備股瀉，舜宇光學現跟挫
１２﹒７％。（ｗｌ）

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