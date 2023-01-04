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AH股新聞

04/01/2023 09:28

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒０３％，財政部官員稱要擴大財政支出

　　《經濟通通訊社４日專訊》滬深股市今早未明朗，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒０３％
，報３１１７﹒５７點，繼續守三千一，深綜指低開０﹒０９％，軟件、保險股造好，汽車股走
低。
　　隔晚中概股隔晚在美股價上漲，分析稱市場憧憬中國疫情或已達峰，不過但有英國機構預測
，春節時期的新冠死亡情況可能要比現在嚴重。
　　疫情大規模爆發打擊經濟活動，財政部部長劉昆接受《新華社》專訪時表示，要適度加大財
政政策擴張力度，同時會合理安排地方政府專項債券規模，適當擴大投向領域和用作資本金範圍
，另外亦會持續增加中央對地方轉移支付，向困難地區和欠發達地區傾斜，兜牢兜實基層「三保
」底線。
　　中國密鑼緊鼓準備與境外通關，但卻遭到多國設置強制檢疫甚至入境限制，中國外交部稱中
國將會反擊那些出於「政治目的」對自華旅客實施入境限制的國家。
　　人民銀行公布，今日進行３０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，１４天逆回購繼續
暫停，今日有１８９０億元１４天期、１４１０億元７天期逆回購到期，即今日人行收水
３２７０億元。有券商預計，今年１月流動性缺口料為３﹒３萬億元，僅次於２０２２年１月，
人行可能會進行ＭＬＦ（中期借貸便利）。
（ｅｙ）

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