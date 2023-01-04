《經濟通通訊社４日專訊》新一年市場期盼當局從融資端銷售端撐起樓市，房地產板塊急漲

，加上造紙、保險、銀行等板塊走高，帶領滬綜指半日收升０﹒３２％，報３１２６﹒５２點，

深成指揚０﹒０４％，創業板指跌０﹒６４％。

股市投資活動繼續恢復，兩市半日成交４８４３億元（人民幣．下同），較上日（３日）同

時段成交增長３﹒７％。今日人行收水３２７０億元，本周目前兩個交易日淨回籠規模已累計達

到８６１０億元。

疫情大規模爆發打擊經濟活動，財政部部長劉昆接受《新華社》專訪時表示，要適度加大財

政政策擴張力度，同時會合理安排地方政府專項債券規模，適當擴大投向領域和用作資本金範圍

，另外亦會持續增加中央對地方轉移支付，向困難地區和欠發達地區傾斜，兜牢兜實基層「三保

」底線。



＊為內房提供內保外貸，新城控股漲停＊



內房行業再遇政策利好，人民銀行廣州分行表示，日前工商銀行廣東省分行為碧桂園

（０２００７）辦理一筆內保外貸業務，融資金額１９﹒５億元，期限３年１個月，並表示會推

動房企內保外貸業務進一步擴容。新城控股（滬：６０１１５５）漲停，金地集團

（滬：６００３８３）升８％，招商蛇口（深：００１９７９）升６﹒９％，萬科Ａ

（深：０００００２）升５﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）走高４﹒７％，格力地產

（滬：６００１８５）升２﹒８％。

華發股份（滬：６００３２５）全資子公司珠海華發擬收購融創（０１９１８）於深圳一塊

地皮，股價升７﹒３％，報１０﹒１５元。



＊立訊精密股價跳水，傳蘋果砍單＊



據《日經新聞》報道，蘋果以需求減弱為由，通知中國內地供應商本季減產ＡｉｒＰｏｄｓ

、Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ和ＭａｃＢｏｏｋ元器件。負責Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ及

ＡｉｒＰｏｄｓ的立訊精密（深：００２４７５）今日股價跳水，曾挫超過９％，半日收跌

８﹒４％，報２８﹒８８元；東山精密（深：００２３８４）跌９﹒１％，雲海金屬

（深：００２１８２）跌６﹒６％，鼎陽科技（滬：６８８１１２）跌５﹒５％，創世紀

（深：３０００８３）跌３﹒６％，歌爾股份（深：００２２４１）跌１﹒９％。（ｅｙ）

