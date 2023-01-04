《經濟通通訊社４日專訊》新一年市場期盼當局從融資端銷售端撐起樓市，外電報道國務院

金融穩定發展委員會上周指導證券業和銀行業監管機構，就協助一些重要內房企業，增強資產負

債表，抓緊落實具體舉措。房地產板塊急漲，加上造紙、保險、銀行等板塊走高，帶領滬綜指全

日收升０﹒２２％，報３１２３﹒５２點，連續第三個交易日上升，不過，深市疲軟，有報道指

中國考慮取消半導體產業補貼，深成指收跌０﹒２％，創業板指更跌０﹒９％。

兩市全日成交７８３７億元（人民幣．下同），和上日表現持平。今日人行收水３２７０億

元，本周兩個交易日淨回籠規模已累計達到８６１０億元。

匯豐報告估計，內地經濟下行壓力的過渡期可能相對短暫，預期第一季經濟按年收縮

０﹒５％，按季收縮１﹒７％，之後將現更強勁反彈，消費尤其強勢，全年經濟增長預計加速至

５％，明年增長更達到５﹒８％。



＊政策持續放寬，內房繼續落鑊＊



內房行業遇政策利好，除金融穩定發展委員會要求支持開發商渡過流動性危機外，人民銀行

廣州分行亦表示會進一步擴容房企內保外貸業務。新城控股（滬：６０１１５５）漲停，金地集

團（滬：６００３８３）升６﹒１％，招商蛇口（深：００１９７９）升５﹒７％，萬科Ａ

（深：０００００２）升４﹒６％，保利發展（滬：６０００４８）走高３﹒９％，格力地產

（滬：６００１８５）升０﹒２％。

華發股份（滬：６００３２５）全資子公司珠海華發擬收購融創（０１９１８）深圳地皮，

股價升８﹒４％，報１０﹒２５元。



＊傳中國反思半導體產業政策，股份個別走＊



此前有傳中國將為半導體行業制定一個超過萬億人幣的支持計劃，以發展國產晶片產業，計

劃最快於２０２３年第一季實施，不過未待政策落實便傳來壞消息。據外電報道，由於新冠疫情

給中國經濟和財政帶來壓力，中國將暫停旨在發展晶片產業以與美國抗衡的大規模投資，及討論

如何取消高昂的半導體產業補貼。

滬深半導體板塊個別走，文一科技（滬：６００５２０）漲停，偉測科技

（滬：６８８３７２）漲７﹒１％，通富微電（深：００２１５６）升３﹒８％，路維光電

（滬：６８８４０１）升３﹒１％，芯朋微（滬：６８８５０８）揚２％，天岳先進

（滬：６８８２３４）跌６﹒９％，富創精密（滬：６８８４０９）跌５﹒９％，拓荊科技

（滬：６８８０７２）跌５﹒７％，江豐電子（深：３００６６６）跌５﹒１％。



＊果鏈公司越描越黑，立訊精密跌停＊



有日媒報道稱，蘋果以需求減弱為由，通知中國內地供應商本季減產ＡｉｒＰｏｄｓ、

Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ和ＭａｃＢｏｏｋ組件，立訊精密方面對內媒表示，目前沒有可透露的

消息，公司不對具體客戶、具體產品發表評論，如果有消息將會以公告形式披露。立訊精密

（深：００２４７５）早段插水，午後更跌停至收市，報２８﹒３７元。

同樣屬果鏈公司的東山精密（深：００２３８４）在互動平台表示，目前公司生產經營一切

正常，核心客戶訂單穩定，東山精密現股價跌９﹒４％，報２２﹒３８元；雲海金屬

（深：００２１８２）跌７﹒３％，歌爾股份（深：００２２４１）跌２﹒８％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８９２﹒９５ ＋０﹒１３

上證綜合指數 ３１２３﹒５２ ＋０﹒２２ ３１６３﹒９１

深證綜合指數 ２００５﹒３５ ＋０﹒０６ ４６７３﹒３４

上證Ｂ股指數 ２８３﹒７３ －０﹒３２ １﹒２１

深證Ｂ股指數 １１６５﹒８５ ＋０﹒４５ ０﹒５５

上證１８０指數 ８２９０﹒７６ ＋０﹒２６

上證３８０指數 ５６６７﹒５１ －０﹒０３

深證成份指數 １１０９５﹒３７ －０﹒２０

中小創新指數 ２２９５﹒７８ ＋０﹒１６

深圳創業板指數 ２３３５﹒１２ －０﹒９０

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