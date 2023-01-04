《經濟通通訊社４日專訊》上證１８０指數半日升０﹒３７％，報８２９９﹒７７點，上證

３８０指數半日升０﹒１６％，報５６７８﹒４７點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１３﹒８５億元，用６﹒１５億

元或１﹒２％。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１３１，較上個交易日升３４４點子，

實現三連漲，創９月１５日以來三個半月新高，上個交易日報６﹒９４７５。造紙股今早落鑊，

板塊平均升幅超過３％。岳陽林紙（滬：６００９６３）漲停，恒豐紙業（滬：６００３５６）

升７﹒３％，森林包裝（滬：６０５５００）升５﹒９％。

華西證券研報指出，京東年貨節進行中，清潔電器折扣力度接近「雙１１」，預計家電景氣

度將有望看到拐點，需求端的拐點將能夠帶來家電行業的估值提升。家電股開盤大幅拉升，石頭

科技（滬：６８８１６９）走高逾４％，海爾智家（滬：６００６９０）升２﹒７％，飛科電器

（滬：６０３８６８）升２﹒６％。

特斯拉（Ｔｅｓｌａ）公布第四季數據。Ｔｅｓｌａ第四季產量４３﹒９７萬輛，交付量為

４０﹒５３萬輛，雖創下單季最高紀錄，但仍低於分析預期。Ｔｅｓｌａ於２０２３年首個交易

日再大跌，瀉逾１２％收報１０８﹒１美元，創下逾兩年來最大單日跌幅。滬深特斯拉概念股跟

隨走低，隆基綠能（滬：６０１０１２）挫２﹒１％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

