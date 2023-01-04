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AH股新聞

04/01/2023 15:14

《滬股通》上證１８０收升０﹒２６％，上證３８０跌０﹒０３％

　　《經濟通通訊社４日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒２６％，報８２９０﹒７６點，上
證３８０指數收跌０﹒０３％，報５６６７﹒５１點。
　　據外電報道，由於新冠疫情給中國經濟和財政帶來壓力，中國將暫停旨在發展晶片產業以與
美國抗衡的大規模投資，及討論如何取消高昂的半導體產業補貼。半導體板塊現個別走，偉測科
技（滬：６８８３７２）漲７﹒１％，路維光電（滬：６８８４０１）升３﹒１％，文一科技
（滬：６００５２０）升１０％。
　　外電報道，內地監管當局據稱正討論恢復澳洲進口煤炭，寶武及其餘四間企業料將在首階段
開放之列。惟煤炭股今日走勢弱，中國神華（滬：６０１０８８）跌１％，陝西煤業
（滬：６０１２２５）跌２﹒３％，兗礦能源（滬：６００１８８）挫３﹒７％，中煤能源
（滬：６０１８９８）跌近４％，潞安環能（滬：６０１６９９）跌３﹒６％。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１３１，較上個交易日升３４４點子，
實現三連漲，創９月１５日以來三個半月新高，上個交易日報６﹒９４７５。造紙股落鑊，岳陽
林紙（滬：６００９６３）漲停，恒豐紙業（滬：６００３５６）升６﹒３％，森林包裝
（滬：６０５５００）升５﹒７％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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