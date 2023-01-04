《經濟通通訊社４日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒２６％，報８２９０﹒７６點，上

證３８０指數收跌０﹒０３％，報５６６７﹒５１點。

據外電報道，由於新冠疫情給中國經濟和財政帶來壓力，中國將暫停旨在發展晶片產業以與

美國抗衡的大規模投資，及討論如何取消高昂的半導體產業補貼。半導體板塊現個別走，偉測科

技（滬：６８８３７２）漲７﹒１％，路維光電（滬：６８８４０１）升３﹒１％，文一科技

（滬：６００５２０）升１０％。

外電報道，內地監管當局據稱正討論恢復澳洲進口煤炭，寶武及其餘四間企業料將在首階段

開放之列。惟煤炭股今日走勢弱，中國神華（滬：６０１０８８）跌１％，陝西煤業

（滬：６０１２２５）跌２﹒３％，兗礦能源（滬：６００１８８）挫３﹒７％，中煤能源

（滬：６０１８９８）跌近４％，潞安環能（滬：６０１６９９）跌３﹒６％。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１３１，較上個交易日升３４４點子，

實現三連漲，創９月１５日以來三個半月新高，上個交易日報６﹒９４７５。造紙股落鑊，岳陽

林紙（滬：６００９６３）漲停，恒豐紙業（滬：６００３５６）升６﹒３％，森林包裝

（滬：６０５５００）升５﹒７％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

