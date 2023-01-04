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AH股新聞

04/01/2023 11:39

《深股通》深成指半日升０﹒０４％，中小創新指升０﹒２８％

　　《經濟通通訊社４日專訊》深證成指半日升０﹒０４％，報１１１２１﹒３６點，深證中小
創新指數半日升０﹒２８％，報２２９８﹒５２點。
　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０９﹒９９億元，用１０﹒０１
億元或近２％。
　　據官媒《上海證券報》引述行業分析師表示，「元宇宙」無疑被視為行業裁撤洗牌背景下的
新希望，圍繞「元宇宙」的投資在新的一年或許仍將是熱點。元宇宙概念炒起，慈文媒體
（深：００２３４３）、數源科技（深：０００９０９）、南天信息（深：０００９４８）、三
湘印象（深：０００８６３）等漲停。
　　據《日經新聞》報道，蘋果以需求減弱為由，通知中國內地供應商本季減產ＡｉｒＰｏｄｓ
、Ａｐｐｌｅ　Ｗａｔｃｈ和ＭａｃＢｏｏｋ元器件。負責Ａｐｐｌｅ　Ｗａｔｃｈ及
ＡｉｒＰｏｄｓ的立訊精密（深：００２４７５）今日股價跳水，半日瀉８﹒４％，報
２８﹒８８元；東山精密（深：００２３８４）跌９﹒１％，雲海金屬（深：００２１８２）跌
６﹒６％。
　　人民日報發表評論再唱好職業教育發展，文章稱，教育是國之大計、黨之大計。教育股普遍
走高，二六三（深：００２４６７）升９﹒５％，方直科技（深：３００２３５）升３﹒７％，
創業黑馬（深：３００６８８）升４﹒６％，豆神教育（深：３０００１０）升２﹒７％。
　　深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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