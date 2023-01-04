《經濟通通訊社４日專訊》深證成指半日升０﹒０４％，報１１１２１﹒３６點，深證中小

創新指數半日升０﹒２８％，報２２９８﹒５２點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０９﹒９９億元，用１０﹒０１

億元或近２％。

據官媒《上海證券報》引述行業分析師表示，「元宇宙」無疑被視為行業裁撤洗牌背景下的

新希望，圍繞「元宇宙」的投資在新的一年或許仍將是熱點。元宇宙概念炒起，慈文媒體

（深：００２３４３）、數源科技（深：０００９０９）、南天信息（深：０００９４８）、三

湘印象（深：０００８６３）等漲停。

據《日經新聞》報道，蘋果以需求減弱為由，通知中國內地供應商本季減產ＡｉｒＰｏｄｓ

、Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ和ＭａｃＢｏｏｋ元器件。負責Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ及

ＡｉｒＰｏｄｓ的立訊精密（深：００２４７５）今日股價跳水，半日瀉８﹒４％，報

２８﹒８８元；東山精密（深：００２３８４）跌９﹒１％，雲海金屬（深：００２１８２）跌

６﹒６％。

人民日報發表評論再唱好職業教育發展，文章稱，教育是國之大計、黨之大計。教育股普遍

走高，二六三（深：００２４６７）升９﹒５％，方直科技（深：３００２３５）升３﹒７％，

創業黑馬（深：３００６８８）升４﹒６％，豆神教育（深：３０００１０）升２﹒７％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

