《經濟通通訊社４日專訊》深證成指今日收跌０﹒２％，報１１０９５﹒３７點，深證中小

創新指數收升０﹒１６％，報２２９５﹒７８點。

有日媒報道稱，蘋果以需求減弱為由，通知中國內地供應商本季減產ＡｉｒＰｏｄｓ、

Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ和ＭａｃＢｏｏｋ組件，立訊精密方面對內媒表示，目前沒有可透露的

消息。立訊精密（深：００２４７５）跌停，報２８﹒３８元人民幣。同樣屬果鏈公司的東山精

密（深：００２３８４）在互動平台表示，目前公司生產經營一切正常，核心客戶訂單穩定，東

山精密股價跌９﹒４％，報２２﹒３８元人民幣。

內地據報計劃加大支持力度，助力一批被視為具有系統重要性的開發商渡過流動性危機，以

避免行業整體出現硬著陸風險。憧憬政策有助改善財務狀況，滬深地產股午後表現回勇，新華聯

（深：０００６２０）、三湘印象（深：０００８６３）漲停，中南建設（深：０００９６１）

急升９﹒８％。

據官媒《上海證券報》引述行業分析師表示，「元宇宙」無疑被視為行業裁撤洗牌背景下的

新希望，圍繞「元宇宙」的投資在新的一年或許仍將是熱點。元宇宙概念炒起，慈文媒體

（深：００２３４３）、數源科技（深：０００９０９）、南天信息（深：０００９４８）、三

湘印象（深：０００８６３）等漲停。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

