《經濟通通訊社４日專訊》特斯拉（Ｔｅｓｌａ）公布第四季數據。Ｔｅｓｌａ第四季產量

４３﹒９７萬輛，交付量為４０﹒５３萬輛，雖創下單季最高紀錄，但仍低於分析預期。

２０２２年全年計算，Ｔｅｓｌａ交付逾１３１萬輛汽車，亦未達到公司設定按年增長５０％的

目標。Ｔｅｓｌａ表示，２０２２年交付量增長４０％，產量增長４７％至１３７萬輛。

Ｔｅｓｌａ第四季度入門級Ｍｏｄｅｌ ３及Ｍｏｄｅｌ Ｙ交付量為３８﹒８１萬輛，

Ｍｏｄｅｌ Ｓ及Ｍｏｄｅｌ Ｘ交付量為１﹒７１輛。

Ｔｅｓｌａ於２０２３年首個交易日再大跌，瀉逾１２％收報１０８﹒１美元，創下逾兩年

來最大單日跌幅。滬深特斯拉概念股跟隨走低，天賜材料（深：００２７０９）急跌２﹒４％，

隆基綠能（滬：６０１０１２）挫２﹒２％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）跌１﹒５％，寧德

時代（深：３００７５０）跌１﹒３％，天齊鋰業（深：００２４６６）跌１﹒１％。

新能源汽車股亦疲弱，匯川技術（深：３００１２４）軟１﹒４％，長安汽車

（深：０００６２５）跌１﹒１％，長城汽車（滬：６０１６３３）跌１％，比亞迪

（深：００２５９４）微跌０﹒７％，陽光電源（深：３００２７４）跌０﹒６％，廣汽集團

（滬：６０１２３８）跟跌０﹒４％。（ｊｔ）

