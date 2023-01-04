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AH股新聞

04/01/2023 09:52

《Ａ股焦點》特斯拉去年第四季汽車交付量不及預期，Ａ場概念股瀉

　　《經濟通通訊社４日專訊》特斯拉（Ｔｅｓｌａ）公布第四季數據。Ｔｅｓｌａ第四季產量
４３﹒９７萬輛，交付量為４０﹒５３萬輛，雖創下單季最高紀錄，但仍低於分析預期。
２０２２年全年計算，Ｔｅｓｌａ交付逾１３１萬輛汽車，亦未達到公司設定按年增長５０％的
目標。Ｔｅｓｌａ表示，２０２２年交付量增長４０％，產量增長４７％至１３７萬輛。
Ｔｅｓｌａ第四季度入門級Ｍｏｄｅｌ　３及Ｍｏｄｅｌ　Ｙ交付量為３８﹒８１萬輛，
Ｍｏｄｅｌ　Ｓ及Ｍｏｄｅｌ　Ｘ交付量為１﹒７１輛。
　　Ｔｅｓｌａ於２０２３年首個交易日再大跌，瀉逾１２％收報１０８﹒１美元，創下逾兩年
來最大單日跌幅。滬深特斯拉概念股跟隨走低，天賜材料（深：００２７０９）急跌２﹒４％，
隆基綠能（滬：６０１０１２）挫２﹒２％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）跌１﹒５％，寧德
時代（深：３００７５０）跌１﹒３％，天齊鋰業（深：００２４６６）跌１﹒１％。
　　新能源汽車股亦疲弱，匯川技術（深：３００１２４）軟１﹒４％，長安汽車
（深：０００６２５）跌１﹒１％，長城汽車（滬：６０１６３３）跌１％，比亞迪
（深：００２５９４）微跌０﹒７％，陽光電源（深：３００２７４）跌０﹒６％，廣汽集團
（滬：６０１２３８）跟跌０﹒４％。（ｊｔ）

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