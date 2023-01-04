《經濟通通訊社４日專訊》家電股開盤大幅拉升，老板電器（深：００２５０８）漲

５﹒５％，科沃斯（滬：６０３４８６）、蘇泊爾（深：００２０３２）、石頭科技

（滬：６８８１６９）等走高逾３％，美的集團（深：０００３３３）升２﹒５％，海爾智家

（滬：６００６９０）升２﹒３％，飛科電器（滬：６０３８６８）升２﹒３％，格力電器

（深：０００６５１）升２％。

華西證券研報指出，京東（０９６１８）年貨節進行中，清潔電器折扣力度接近「雙１１」

。１２月２９日晚８點京東家電年貨節開啟，通過以舊換新購買家電有補貼。年貨節期間，部分

消費者會選擇進行電視、冰箱等大家電更新，也是清潔電器、投影儀等新興家電消費的重要窗口

，平台及品牌商從供給側給予較大折扣力度將有望拉動消費。從需求來看，目前家電消費需求景

氣度還在左側，隨著國家強化內需，將擴大消費擺在優先位置，隨著疫情步入尾聲，家電需求有

可能獲得釋放。預計家電景氣度將有望看到拐點，需求端的拐點將能夠帶來家電行業的估值提升

。

另外，石家莊即日起至１月１５日，市政府安排１０００萬元人民幣資金開展家電促消費活

動，消費者在參與活動的商貿企業購買家電，可享受政府補貼。（ｊｔ）

