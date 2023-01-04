《經濟通通訊社４日專訊》城投公司的流動性問題備受關注，繼貴州遵義道橋讓債權銀行展

期２０年之後，連年巨蝕、財務狀況堪憂的雲南城投（滬：６００２３９）在新一年仍要繼續依

靠國資股東兜底。

已被實施風險警示的雲南城投公告，計劃向控股股東康旅集團及其下屬公司申請新增不超過

３０億元（人民幣．下同）的借款額度，借款成本參考康旅集團實際所用資金的綜合成本，且按

最高不超過８％執行。而截至去年１１月底，雲南城投仍欠康旅集團超過９７億元借款未還。

實際上，雲南城投及其集團的財務狀況混亂，其和母公司以互相擔保的方式對外融資，截至

去年１１月底，康旅集團為雲南城投提供擔保餘額約４９億元，雲南城投為康旅集團提供擔保餘

額亦為５９﹒１億元。

更嚴峻的是，雲南城投子公司已經出現了債務逾期的情況，最新一筆來自雲南澄江老鷹地旅

度假村，一筆向招商財富申請的餘額６﹒９３億元借款已經逾期，雲南城投為該公司提供擔保，

涉及的借款本金餘額達到２﹒４９億元。

截至目前，雲南城投對外逾期擔保金額約３﹒３億元。

雲南城投現價升０﹒５％，報１﹒９２元。（ｅｙ）

