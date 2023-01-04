  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

04/01/2023 11:30

【債務風險】雲南城投財困仍靠國企股東兜底，申請３０億借款額度

　　《經濟通通訊社４日專訊》城投公司的流動性問題備受關注，繼貴州遵義道橋讓債權銀行展
期２０年之後，連年巨蝕、財務狀況堪憂的雲南城投（滬：６００２３９）在新一年仍要繼續依
靠國資股東兜底。
　　已被實施風險警示的雲南城投公告，計劃向控股股東康旅集團及其下屬公司申請新增不超過
３０億元（人民幣．下同）的借款額度，借款成本參考康旅集團實際所用資金的綜合成本，且按
最高不超過８％執行。而截至去年１１月底，雲南城投仍欠康旅集團超過９７億元借款未還。
　　實際上，雲南城投及其集團的財務狀況混亂，其和母公司以互相擔保的方式對外融資，截至
去年１１月底，康旅集團為雲南城投提供擔保餘額約４９億元，雲南城投為康旅集團提供擔保餘
額亦為５９﹒１億元。
　　更嚴峻的是，雲南城投子公司已經出現了債務逾期的情況，最新一筆來自雲南澄江老鷹地旅
度假村，一筆向招商財富申請的餘額６﹒９３億元借款已經逾期，雲南城投為該公司提供擔保，
涉及的借款本金餘額達到２﹒４９億元。
　　截至目前，雲南城投對外逾期擔保金額約３﹒３億元。
　　雲南城投現價升０﹒５％，報１﹒９２元。（ｅｙ）

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金