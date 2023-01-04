《經濟通通訊社４日專訊》據《上海證券報》報道，銀保監下發《關於規範保險公司銷售保

險產品對接養老社區服務業務有關事項的通知（徵求意見稿）》，就規範保險公司銷售保險產品

對接養老社區服務業務在業內徵求意見。通知擬首次從淨資產、綜合償付充足率、風險綜合評級

、公司治理評估結果等多方面對保險公司開展「保險＋養老社區業務」提出要求。

通知明確，保險公司開展「保險＋養老社區業務」，應當符合下列條件：淨資產不低於５０

億元人民幣；連續四個季度綜合償付充足率不低於１２０％；三是連續四個季度風險綜合評級Ｂ

類及以上；公司治理評估結果Ｃ級及以上；資產負債管理能力不低於第３檔；在其他各類監管評

級或監管評估中未觸及採取監管措施的情形；連續四個季度責任準備金覆蓋率１００％。

通知還表示，保險公司可以通過投資建設、租賃或合作等方式運營養老社區，養老社區應當

獨立運營，確保風險隔離。保險公司通過投資建設方式運營養老社區的，應當以設立專業養老子

公司的形式提供養老服務。設立專業養老子公司，應當按照保險資金投資重大股權的監管規定執

行。保險公司應當在公司治理、交叉任職、業務經營和財務管理等方面與專業養老子公司建立有

效的隔離機制，防止風險交叉傳染。

「保險＋養老社區業務」是指保險公司銷售保險產品對接養老社區服務業務，即保險公司銷

售保險產品，向購買相關產品累計繳納保費達到一定金額的投保人，提供入住養老社區權益等增

值服務的業務。（ｗｌ）

