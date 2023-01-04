《經濟通通訊社４日專訊》小米集團（０１８１０）創始人兼董事長雷軍發布內部信稱，

２０２３年對於小米而言，是開啟全新發展周期的一年，也是一系列的深刻的變革進入深水區之

時。集團正處於全新階段的起跑線上。

雷軍認為，這一年小米的關鍵詞是「穩健推進，蓄勢待發」，要更具勇氣、更有耐心、更具

長遠全局視角，不斷夯實基礎、構建強化體系能力，為未來５－１０年的長期發展打下堅實基礎

，並為未來２－３年的新一輪爆發做好充分的準備。



＊小米重大人事調整：盧偉冰接任總裁＊



雷軍同時宣布，晉升盧偉冰為集團總裁，同時晉升王曉雁、屈恒和馬驥為集團副總裁。

盧偉冰２０１９年初加入小米，之後從Ｒｅｄｍｉ品牌負責人做到中國區總裁，並最終統領

中國區、國際部和印度區三大戰區業務。雷軍早前已通過內部信宣布王翔退休和盧偉冰接任的消

息。

一同晉升的３位集團高管中，屈恒是十三年前「一起喝小米粥」的創始團隊成員，早前是生

態鏈部門負責人，目前兼任集團技術委員會主席，同時管理集團品質委員會和採購委員會。

馬驥２０１３年加入公司目前兼任集團互聯網業務部總經理；王曉雁擁有在手機行業的創業

經歷，２０１９年底加入公司，先前負責小米中國區銷售運營部，目前兼任集團中國區總裁。

（ｃａ）

