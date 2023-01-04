《經濟通通訊社４日專訊》小米集團（０１８１０）創始人兼董事長雷軍發布內部信稱，
２０２３年對於小米而言，是開啟全新發展周期的一年，也是一系列的深刻的變革進入深水區之
時。集團正處於全新階段的起跑線上。
雷軍認為，這一年小米的關鍵詞是「穩健推進，蓄勢待發」，要更具勇氣、更有耐心、更具
長遠全局視角，不斷夯實基礎、構建強化體系能力，為未來５－１０年的長期發展打下堅實基礎
，並為未來２－３年的新一輪爆發做好充分的準備。
＊小米重大人事調整：盧偉冰接任總裁＊
雷軍同時宣布，晉升盧偉冰為集團總裁，同時晉升王曉雁、屈恒和馬驥為集團副總裁。
盧偉冰２０１９年初加入小米，之後從Ｒｅｄｍｉ品牌負責人做到中國區總裁，並最終統領
中國區、國際部和印度區三大戰區業務。雷軍早前已通過內部信宣布王翔退休和盧偉冰接任的消
息。
一同晉升的３位集團高管中，屈恒是十三年前「一起喝小米粥」的創始團隊成員，早前是生
態鏈部門負責人，目前兼任集團技術委員會主席，同時管理集團品質委員會和採購委員會。
馬驥２０１３年加入公司目前兼任集團互聯網業務部總經理；王曉雁擁有在手機行業的創業
經歷，２０１９年底加入公司，先前負責小米中國區銷售運營部，目前兼任集團中國區總裁。
（ｃａ）
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情