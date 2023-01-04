《經濟通通訊社４日專訊》據《南華早報》報道，ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動於去年底在

中國多個部門裁掉數百名員工，為其削減成本措施的一部分。

報道指，抖音及該公司的遊戲和房地產業務部門已經進行裁員，裁員只佔字節跳動員工總數

的一小部分。其中一位消息人士表示，被解僱的人將根據服務年期，加上一個月的工資以獲到補

償。

字節跳動暫時沒有回應評論。

美媒上月引述消息稱，美國政府正考慮強制ＴｉｋＴｏｋ出售美國業務，作為繼續在美國運

作的條件。ＴｉｋＴｏｋ指，相信公司能解決美國政府提出的擔憂。（ｃａ）

