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AH股新聞

04/01/2023 09:44

為削減成本，據報字節跳動中國裁員數百人

　　《經濟通通訊社４日專訊》據《南華早報》報道，ＴｉｋＴｏｋ母公司字節跳動於去年底在
中國多個部門裁掉數百名員工，為其削減成本措施的一部分。
　　報道指，抖音及該公司的遊戲和房地產業務部門已經進行裁員，裁員只佔字節跳動員工總數
的一小部分。其中一位消息人士表示，被解僱的人將根據服務年期，加上一個月的工資以獲到補
償。
　　字節跳動暫時沒有回應評論。
　　美媒上月引述消息稱，美國政府正考慮強制ＴｉｋＴｏｋ出售美國業務，作為繼續在美國運
作的條件。ＴｉｋＴｏｋ指，相信公司能解決美國政府提出的擔憂。（ｃａ）

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