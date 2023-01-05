《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕５日上海專電》上海銀保監局等八部門今日發布《上海銀行

業保險業支持上海科創中心建設行動方案（２０２２－２０２５年）》及配套子方案。方案提出

，在滬主要銀行保險機構到２０２５年要力爭實現科技型企業貸款餘額突破１萬億元人民幣，科

技型中小企業貸款餘額在２０２１年基礎上實現翻一番，知識產權質押融資餘額和戶數在

２０２１年基礎上實現翻兩番，對高新技術企業、專精特新小巨人企業、科技小巨人企業等科技

自立自強重點領域科技金融業務力爭實現授信金額和戶數高於上年水平。

《方案》又指，要優選１５家左右有意願、有基礎、有能力的試點金融機構，以１０００－

２０００家左右專精特新小巨人和科技小巨人企業、５０００家左右專精特新企業、１００００

家左右科技型中小企業作為重點服務對象，制定全生命周期金融服務方案，有條件的推行夥伴銀

行機制，培育健康穩定的銀企關係。在科技金融試點機制下，可優先使用試點創新產品，享受配

套政策，邊試點邊示範邊推廣，打造一批創新性示範科技型企業重點服務項目、一批專精特新企

業特色服務項目、一批知識產權融資應用性服務項目，推動企業科技化、綠色化、數字化發展。

