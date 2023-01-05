《經濟通通訊社５日專訊》今日恒指高開５０２點，報２１２９５點。最高升６０２點報
２１３９６點，最低升１６９點報２０９６２點。恒指收報２１０５２點，升２５９點或
１﹒２５％。
北水全日淨流入３２﹒９８億元，減少３４﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是快手
（０１０２４）、中國移動（００９４１）、香港交易所（００３８８）；淨賣出最多的依次是
騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）、友邦保險（０１２９９）。
主板成交１７４１﹒６４億元增加１６﹒４％。其中港股通成交５１６﹒４億元，佔總成交
２９﹒６％。
＊快手直播ＤＡＵ滲透率近８０％＊
快手發布《２０２２快手直播生態報告》。報告顯示，２０２２年第三季快手直播ＤＡＵ（
日活躍用戶）滲透率已達近８０％，日活躍主播平均每天陪伴用戶時長較２０２１年平均水平提
升了３０％。此外，截至２０２２年１２月，快手已有近４００種類型直播，其中最受用戶歡迎
的五大直播類型分別為：才藝技能展示、日常生活記錄、助農扶農、科普教學與運動戶外。
快手升２﹒３２％報７９﹒３５元，北水淨買入７﹒９億元；中國移動升０﹒２８％報
５３﹒７元，北水淨買入６﹒４億元；香港交易所升２﹒２％報３６１﹒８元，北水淨買入
４﹒４億元。
騰訊控股升１﹒４４％報３４７﹒８元，北水淨賣出７﹒１億元；藥明生物升１﹒９６％報
６７﹒５元，北水淨賣出３億元；友邦保險跌２﹒４６％報８９﹒１元，北水淨賣出２億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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快手 （０１０２４） ７﹒８７
中國移動 （００９４１） ６﹒４０
香港交易所 （００３８８） ４﹒３６
鼎豐集團汽車 （０６８７８） ４﹒０３
美團 （０３６９０） ２﹒９６
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －７﹒１２
藥明生物 （０２２６９） －３﹒００
友邦保險 （０１２９９） －１﹒９９
新東方在綫 （０１７９７） －０﹒１４
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