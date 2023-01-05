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AH股新聞

05/01/2023 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒９８億元，買快手沽騰訊

　　《經濟通通訊社５日專訊》今日恒指高開５０２點，報２１２９５點。最高升６０２點報
２１３９６點，最低升１６９點報２０９６２點。恒指收報２１０５２點，升２５９點或
１﹒２５％。
　　北水全日淨流入３２﹒９８億元，減少３４﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是快手
（０１０２４）、中國移動（００９４１）、香港交易所（００３８８）；淨賣出最多的依次是
騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）、友邦保險（０１２９９）。
　　主板成交１７４１﹒６４億元增加１６﹒４％。其中港股通成交５１６﹒４億元，佔總成交
２９﹒６％。
　
＊快手直播ＤＡＵ滲透率近８０％＊
　
　　快手發布《２０２２快手直播生態報告》。報告顯示，２０２２年第三季快手直播ＤＡＵ（
日活躍用戶）滲透率已達近８０％，日活躍主播平均每天陪伴用戶時長較２０２１年平均水平提
升了３０％。此外，截至２０２２年１２月，快手已有近４００種類型直播，其中最受用戶歡迎
的五大直播類型分別為：才藝技能展示、日常生活記錄、助農扶農、科普教學與運動戶外。
　　快手升２﹒３２％報７９﹒３５元，北水淨買入７﹒９億元；中國移動升０﹒２８％報
５３﹒７元，北水淨買入６﹒４億元；香港交易所升２﹒２％報３６１﹒８元，北水淨買入
４﹒４億元。
　　騰訊控股升１﹒４４％報３４７﹒８元，北水淨賣出７﹒１億元；藥明生物升１﹒９６％報
６７﹒５元，北水淨賣出３億元；友邦保險跌２﹒４６％報８９﹒１元，北水淨賣出２億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　７﹒８７
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　６﹒４０
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　　４﹒３６
　　鼎豐集團汽車　（０６８７８）　　　　　　４﹒０３
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒９６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－７﹒１２
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－３﹒００
　　友邦保險　　（０１２９９）　　　　　－１﹒９９
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　－０﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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