《經濟通通訊５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同菲律賓總統馬科斯舉行會談

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國家主席習近平４日下午在人民大會堂同來華進行國事訪問的菲律賓總統馬科斯舉行會談。習近

平指，中方願同菲方繼續以友好協商方式妥善處理海上問題，重啟油氣開發談判，推動非爭議區

油氣開發合作，開展綠色能源合作。



海南旅遊消費市場顯現復甦活力

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伴隨疫情防控政策優化，２０２３年元旦假期，海南迎來旅遊小高峰。作為海南旅遊消費重要內

容，免稅市場持續回暖。海口海關數據顯示，２０２３年元旦假期，海口海關共監管離島免稅購

物金額４﹒２２億元人民幣，人均購物９８１６元人民幣。



人行：精準有力實施好穩健貨幣政策

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２０２３年人行工作會議４日上午以視頻形式召開。會議要求，２０２３年，人民銀行系統要精

準有力實施好穩健的貨幣政策。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。





《上海證券報》



習近平同菲律賓總統馬科斯舉行會談

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國家主席習近平４日下午在人民大會堂同來華進行國事訪問的菲律賓總統馬科斯舉行會談。習近

平指，中方願同菲方繼續以友好協商方式妥善處理海上問題，重啟油氣開發談判，推動非爭議區

油氣開發合作，開展綠色能源合作。



多地發布新一輪穩經濟穩增長舉措

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重慶發布穩經濟「政策包」，河南發布《大力提振市場信心促進經濟穩定向好政策措施》??在

中央經濟工作會議召開至今的短短２０天時間內，多地緊抓落實，出台了諸多穩增長措施。



人行七方面發力推動經濟運行整體好轉

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２０２３年人行工作會議昨日上午以視頻形式召開。會議部署了今年的七大重點工作，包括精準

有力實施好穩健的貨幣政策；加大金融對國內需求和供給體系的支持力度；持續推動金融風險防

範化解；持續完善宏觀審慎管理體系等。





《證券時報》



習近平同菲律賓總統馬科斯舉行會談

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國家主席習近平４日下午在人民大會堂同來華進行國事訪問的菲律賓總統馬科斯舉行會談。習近

平指，中方願同菲方繼續以友好協商方式妥善處理海上問題，重啟油氣開發談判，推動非爭議區

油氣開發合作，開展綠色能源合作。



加大金融對需求和供給體系支持力度

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２０２３年人行工作會議昨日以視頻形式召開。會議提出，要加大金融對國內需求和供給體系的

支持力度。支持恢復和擴大消費、重點基礎設施和重大項目建設。進一步解決好民營小微企業融

資問題，支持房地產市場平穩健康發展。



無需糾結財政赤字率是否破３％

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在明確今年財政政策將「加力」後，財政赤字率的進一步上調已成為大概率事件，赤字率是否要

突破３％再度引發討論。實際上，我們無需太過糾結赤字率是否破３％，更應關注今年財政政策

如何優化組合各項政策工具。（ｌｃ）

