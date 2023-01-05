《經濟通通訊社５日專訊》華安證券分析近期Ａ股走勢認為，內外部均對Ａ股有支撐，春季

行情有望延續，配置上建議先消費後成長。

分析指出，內部來看，經濟最差的時候正在過去，政策層面逐步發力，首先表現的一是春節

前後央行對市場流動性的呵護；其次期待信貸端，尤其地產端發力，ＭＬＦ或ＬＰＲ調降，盡管

１月信貸投放因需求原因或不及預期，但整體一季度總量寬鬆為大概率事件；三是可期待兩會前

政策預期再起。而外部美股在「加息節奏放緩，衰退未至」的背景下反彈持續。

配置上建議結合經濟復甦和流動性充裕的特點，先消費後成長：一是疫情達峰下服務類消費

復甦中的出行鏈條、線下消費及白酒等食飲消費品和需求恢復的醫療服務；二是在消費、金融起

成長落的蹺蹺板行情中，成長已顯現出相當性價比，關注新能源鏈條風光儲和電池上游材料、中

游製造等方向；三是２０２３年初春季躁動可期，關注券商和計算機信創。（ｄｗ）



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